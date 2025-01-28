Ринок криптокредитування в Україні зросте на 40% у 2025 році — BitCapital Сьогодні 23:31 — Кредит&Депозит

Ринок криптокредитування в Україні зросте на 40% у 2025 році — BitCapital

Кредитування в Україні у 2025 році вступає в нову еру трансформацій та інновацій — передбачають фінансові спеціалісти BitCapital. Ринок адаптується до сучасних викликів та потреб як фізичних осіб, так і бізнесу.

Одним з найважливіших трендів є розвиток криптокредитування, яке пропонує суттєві переваги у порівнянні з традиційними фінансовими продуктами.

Експерти BitCapital UA прогнозують, що легалізація криптовалют у 2025 році стане вирішальним чинником, який стимулює ринок. Це відкриє нові можливості як для позичальників, так і для фінансових установ, що пропонують криптовалютні позики.

Криптовалюта у новій фінансовій системі

Криптовалюта поступово займає важливе місце у глобальній економіці, а криптокредитування стає одним із найперспективніших фінансових інструментів. У 2024 році, за даними BitCapital, 15% клієнтів, які раніше користувалися традиційними кредитами, перейшли на криптопозики. Прогнозується, що у 2025 році цей показник зросте до 25−30%, особливо серед таких категорій:

м алий та середній бізнес. Криптопозики дозволяють швидко отримати фінансування без бюрократичних затримок;

Криптопозики дозволяють швидко отримати фінансування без бюрократичних затримок; молоді підприємці. Для стартапів і підприємців, які працюють у технологічній сфері, криптокредитування є зручним і сучасним рішенням;

Для стартапів і підприємців, які працюють у технологічній сфері, криптокредитування є зручним і сучасним рішенням; приватні особи. Люди, які прагнуть зберегти свої активи у криптовалюті, не продаючи їх у період ринкових коливань.

Основні переваги криптокредитування

Криптопозики здобули популярність завдяки низці переваг, які вигідно відрізняють їх від стандартних банківських позик:

Швидкість і простота оформлення. У порівнянні з банками, де процес отримання кредиту може тривати тижнями, криптопозики оформлюються за 5−10 хвилин. Нема потреби надавати довідки про доходи чи підтверджувати кредитну історію. Прозорі умови. У криптокредитуванні відсутні приховані комісії чи штрафи за дострокове погашення. Клієнти точно знають, на яких умовах отримують фінансування. Використання криптовалют як застави. Позичальники зберігають свої активи у криптовалюті, не продаючи їх навіть у періоди коливань ринку. Це особливо актуально для тих, хто очікує зростання вартості своїх цифрових активів.

Чому криптопозики стають лідерами фінансового ринку?

За оцінками аналітиків BitCapital, ринок криптокредитування в Україні зросте на 40% у 2025 році. Це обумовлено такими чинниками:

л егалізація криптовалют. Уряд України працює над створенням прозорої та безпечної регуляторної бази, яка стимулюватиме довіру до криптовалют і продуктів, що базуються на них.

Уряд України працює над створенням прозорої та безпечної регуляторної бази, яка стимулюватиме довіру до криптовалют і продуктів, що базуються на них. підвищення довіри до криптоінструментів. З кожним роком дедалі більше людей розуміють переваги використання цифрових активів у фінансових операціях.

З кожним роком дедалі більше людей розуміють переваги використання цифрових активів у фінансових операціях. глобальні тренди. У 2024 році обсяг криптокредитування у світі досяг 25 мільярдів доларів США. Це свідчить про високий рівень попиту на такі продукти на міжнародному ринку.

Прогнози для ринку кредитування у 2025 році

До кінця 2025 року, за оцінками BitCapital, частка криптокредитування в Україні сягне 10% від загального ринку позик, що є суттєвим зростанням у порівнянні з 3% у 2024 році. Основними сегментами, які скористаються криптокредитами, будуть:

малий і середній бізнес. Вони потребують швидкого доступу до капіталу для масштабування своїх проєктів.

Вони потребують швидкого доступу до капіталу для масштабування своїх проєктів. стартапи та підприємці. Криптопозики є ідеальним інструментом для фінансування інноваційних ідей.

Криптопозики є ідеальним інструментом для фінансування інноваційних ідей. фізичні особи. Люди, які шукають прості та вигідні умови для позик, обирають криптокредитування завдяки його прозорості та швидкості.

Довідка Finance.ua:

У 2024 році глобальний обсяг криптопозик становив 25 мільярдів доларів США.

У 2025 році очікується збільшення цього показника на 40%.

Середній розмір криптопозики зріс на 20% у 2024 році.

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