Ринок криптокредитування в Україні зросте на 40% у 2025 році — BitCapital
Кредитування в Україні у 2025 році вступає в нову еру трансформацій та інновацій — передбачають фінансові спеціалісти BitCapital. Ринок адаптується до сучасних викликів та потреб як фізичних осіб, так і бізнесу.
Одним з найважливіших трендів є розвиток криптокредитування, яке пропонує суттєві переваги у порівнянні з традиційними фінансовими продуктами.
Експерти BitCapital UA прогнозують, що легалізація криптовалют у 2025 році стане вирішальним чинником, який стимулює ринок. Це відкриє нові можливості як для позичальників, так і для фінансових установ, що пропонують криптовалютні позики.
Криптовалюта у новій фінансовій системі
Криптовалюта поступово займає важливе місце у глобальній економіці, а криптокредитування стає одним із найперспективніших фінансових інструментів. У 2024 році, за даними BitCapital, 15% клієнтів, які раніше користувалися традиційними кредитами, перейшли на криптопозики. Прогнозується, що у 2025 році цей показник зросте до 25−30%, особливо серед таких категорій:
- малий та середній бізнес. Криптопозики дозволяють швидко отримати фінансування без бюрократичних затримок;
- молоді підприємці. Для стартапів і підприємців, які працюють у технологічній сфері, криптокредитування є зручним і сучасним рішенням;
- приватні особи. Люди, які прагнуть зберегти свої активи у криптовалюті, не продаючи їх у період ринкових коливань.
Основні переваги криптокредитування
Криптопозики здобули популярність завдяки низці переваг, які вигідно відрізняють їх від стандартних банківських позик:
- Швидкість і простота оформлення. У порівнянні з банками, де процес отримання кредиту може тривати тижнями, криптопозики оформлюються за 5−10 хвилин. Нема потреби надавати довідки про доходи чи підтверджувати кредитну історію.
- Прозорі умови. У криптокредитуванні відсутні приховані комісії чи штрафи за дострокове погашення. Клієнти точно знають, на яких умовах отримують фінансування.
- Використання криптовалют як застави. Позичальники зберігають свої активи у криптовалюті, не продаючи їх навіть у періоди коливань ринку. Це особливо актуально для тих, хто очікує зростання вартості своїх цифрових активів.
Чому криптопозики стають лідерами фінансового ринку?
За оцінками аналітиків BitCapital, ринок криптокредитування в Україні зросте на 40% у 2025 році. Це обумовлено такими чинниками:
- легалізація криптовалют. Уряд України працює над створенням прозорої та безпечної регуляторної бази, яка стимулюватиме довіру до криптовалют і продуктів, що базуються на них.
- підвищення довіри до криптоінструментів. З кожним роком дедалі більше людей розуміють переваги використання цифрових активів у фінансових операціях.
- глобальні тренди. У 2024 році обсяг криптокредитування у світі досяг 25 мільярдів доларів США. Це свідчить про високий рівень попиту на такі продукти на міжнародному ринку.
До кінця 2025 року, за оцінками BitCapital, частка криптокредитування в Україні сягне 10% від загального ринку позик, що є суттєвим зростанням у порівнянні з 3% у 2024 році. Основними сегментами, які скористаються криптокредитами, будуть:
- малий і середній бізнес. Вони потребують швидкого доступу до капіталу для масштабування своїх проєктів.
- стартапи та підприємці. Криптопозики є ідеальним інструментом для фінансування інноваційних ідей.
- фізичні особи. Люди, які шукають прості та вигідні умови для позик, обирають криптокредитування завдяки його прозорості та швидкості.
Довідка Finance.ua:
- У 2024 році глобальний обсяг криптопозик становив 25 мільярдів доларів США.
- У 2025 році очікується збільшення цього показника на 40%.
- Середній розмір криптопозики зріс на 20% у 2024 році.
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