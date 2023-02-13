Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня — Finance.ua
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Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня

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Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня
Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня
У січні українці придбали 797 гібридних легкових автомобілів, що на чверть менше, ніж роком раніше. Цього року у гібридному сегменті збільшилася частка нових авто — 59% проти 53% у січні 2022-го.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
На загальному ринку нових легковиків, за минулий місяць, «гібриди» охопили 16% продажів, тоді як торік лише 11%.
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У сегменті нових легкових авто лідерами ринку гібридів стали:
  • Mercedes-Benz GLE — 68 шт.;
  • Toyota RAV-4 — 64 шт.;
  • Toyota Camry Hybrid — 32 шт.
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У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками лідери такі:
  • Ford Fusion US — 49 шт.;
  • Toyota Prius — 43 шт.;
  • Ford C-Max Hybrid — 31 шт.
Всі водії завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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