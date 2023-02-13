Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня — Finance.ua

Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня
У січні українці придбали 797 гібридних легкових автомобілів, що на чверть менше, ніж роком раніше. Цього року у гібридному сегменті збільшилася частка нових авто — 59% проти 53% у січні 2022-го.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
На загальному ринку нових легковиків, за минулий місяць, «гібриди» охопили 16% продажів, тоді як торік лише 11%.
У сегменті нових легкових авто лідерами ринку гібридів стали:
- Mercedes-Benz GLE — 68 шт.;
- Toyota RAV-4 — 64 шт.;
- Toyota Camry Hybrid — 32 шт.
У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками лідери такі:
- Ford Fusion US — 49 шт.;
- Toyota Prius — 43 шт.;
- Ford C-Max Hybrid — 31 шт.
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