Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня — Finance.ua

Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Ринок гібридів упав на чверть: найпопулярніші моделі січня

У січні українці придбали 797 гібридних легкових автомобілів, що на чверть менше, ніж роком раніше. Цього року у гібридному сегменті збільшилася частка нових авто — 59% проти 53% у січні 2022-го.

Про це свідчать дані Укравтопрому.

На загальному ринку нових легковиків, за минулий місяць, «гібриди» охопили 16% продажів, тоді як торік лише 11%.

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У сегменті нових легкових авто лідерами ринку гібридів стали:

Mercedes-Benz GLE — 68 шт.;

Toyota RAV-4 — 64 шт.;

Toyota Camry Hybrid — 32 шт.

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками лідери такі:

Ford Fusion US — 49 шт.;

Toyota Prius — 43 шт.;

Ford C-Max Hybrid — 31 шт.

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