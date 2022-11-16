Ринок акцій в росії обвалився після ударів по Польщі — Finance.ua

Ринок акцій в росії обвалився після ударів по Польщі Сьогодні 11:20 — Фондовий ринок

Ринок акцій в росії обвалився після ударів по Польщі

Індекс мосбіржі різко впав після ударів російськими ракетами по території Польщі. Через це в країні терміново скликали засідання комітету з питань національної безпеки та оборони.

Акції російських компаній різко впали після повідомлення про удари по Польщі.

Основні російські акції суттєво знизились 15 листопада:

«Сбербанка» — на 4,81%;

«Газпрому» — на 4,29%;

Лукойлу — на 3,34%;

Новатеку — на 4,36%;

«Яндексу» — на 5,69%.

Нагадуємо, у Польщі терміново скликали нараду комітету національної безпеки після наймасованішої ракетної атаки росії по території України — дві російські ракети найімовірніше перетнули повітряний простір Польщі. Про це пишуть у місцевому виданні Gazeta Wyborcza.

Внаслідок цього, у селі Пшеводів у Люблінському воєводстві на зерносушарці стався вибух, жертвами якого стали двоє людей.

Проте, у Пентагоні наразі обережно коментують ситуацію у Польщі.Зокрема, там не підтверджують те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Польщі. Однак жодних деталей там також не повідомляли про російські ракети.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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