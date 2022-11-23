Ринок акцій Туреччини став лідером зростання у 2022 році. Інвестори рятуються від рекордної інфляції — Finance.ua
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Ринок акцій Туреччини став лідером зростання у 2022 році. Інвестори рятуються від рекордної інфляції

Фондовий ринок
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Ринок акцій Туреччини став лідером зростання у 2022 році. Інвестори рятуються від рекордної інфляції
Ринок акцій Туреччини став лідером зростання у 2022 році. Інвестори рятуються від рекордної інфляції
Фондовий ринок Туреччини став світовим лідером зростання цього року.
Про це пише Bloomberg.
Базовий індекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) з початку року зріс на 78% у доларовому вираженні.
У лірах індекс BIST 100 зріс із початку року більш ніж на 150%. Це — найкращий результат із 1999 року.
Фондовий ринок Туреччини досяг історичного максимуму у листопаді 2022 року, оскільки приватні інвестори вкладаються у турецькі активи щоб захиститися від високої інфляції.
На торгах 16 листопада індекс Borsa Istanbul 100 зріс до нового рекорду — позначки 4784 пункти. На торгах 22 листопада індекс BIST 100 торгувався на рівні 4734 пункта.
Внутрішні інвестори вкладають кошти в акції, оскільки центральний банк Туреччини здійснює політику зниження відсоткових ставок для прискорення зростання економіки, навіть незважаючи на те, що рівень інфляції в країні перевищив 80%, зазначає агентство.
Турецькі акції, швидше за все, залишатимуться привабливими для інвесторів принаймні в першій половині наступного року, навіть коли інфляція в країні почне знижуватися, вважає засновник стамбульської компанії Sardis Research Consultancy Еврен Кірікоглу.
Нагадаємо, інфляція у Туреччині почала прискорюватися восени 2021 року, коли курс ліри різко впав після зниження центробанком країни ставки до 14%.
У 2022 році зростання цін ще більше підштовхнули економічні наслідки російського вторгнення в Україну і падіння ліри, що продовжується. Валюта ослабла на 44% до долара в 2021 році і впала ще на майже 30% у нинішньому.
У жовтні інфляція в Туреччині вперше за 25 років перевищила 85%, і хоча центральний банк країни прогнозує, що до кінця року вона може впасти до 65,2%, зростання цін, як і раніше, залишається одним із найвищих у світі.
Саме тому акції стали лідерами турецьких інвесторів. За даними Центрального депозитарію цінних паперів Туреччини, кількість рахунків для торгівлі акціями, відкритими приватними інвесторами, зросла цього року на 32% до 3,1 млн станом на 18 листопада.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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