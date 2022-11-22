Ринку електромобілів загрожує дефіцит графіту. Постачальник Tesla попередив про домінування Китаю — Finance.ua

Ринку електромобілів загрожує дефіцит графіту. Постачальник Tesla попередив про домінування Китаю Сьогодні 02:44 — Технології&Авто

Ринку електромобілів загрожує дефіцит графіту. Постачальник Tesla попередив про домінування Китаю

У найближче десятиліття ринок електромобілів очікує гостра нестача графіту. Причина — домінуюче становище на ринку китайських виробників.

Про це сказав в інтервʼю Financial Times Шон Вернер, гендиректор австралійської Syrah Resources, яка є найбільшим у світі виробником природного графіту за межами Китаю і постачальником компанії Tesla.

Основна проблема полягає у «непрозорості» ціноутворення на ринку, вважає Вернер. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у Китаї видобувається 65% та переробляється 85% графіту, а шість найбільших світових виробників анодних матеріалів — китайські компанії.

Централізований характер ринку графіту означає, що угоди про поставки укладаються на двосторонній основі у рамках довгострокових контрактів між виробниками та покупцями.

Як зазначає видання, на біржах торгуються невеликі обсяги мінералу, що обмежує прозорість ціноутворення. Крім того, за розвитком галузі майже не стежать аналітики, є брак інформації про майбутні проєкти, що ускладнює прогнозування довгострокових цін.

Із зростанням інтересу до електромобілів попит на графіт, який використовується у виробництві акумуляторів, може збільшитися втричі протягом найближчих чотирьох років, зазначає FT.

Вартість графіту вже підскочила на третину в порівнянні з показниками минулого року і досягла $740 за т, свідчать дані цінового агентства Argus.

Потреба альтернативних джерелах графіту також зросла після ухвалення в США закону про боротьбу з інфляцією. За цим законом, виробники електромобілів втратять податкові пільги після 2024 року, якщо на їх заводах використовуються мінерали, які обробляються або переробляються «іноземною організацією, яка викликає занепокоєння». До таких організацій США відносять і компанії з Китаю.

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