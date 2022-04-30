Рига передала Києву 11 пасажирських автобусів і гумдопомогу - Кличко — Finance.ua

Рига передала Києву 11 пасажирських автобусів і гумдопомогу - Кличко

Вчора 18:00 — Казна та Політика

До Києва прибули 11 сучасних пасажирських автобусів із Риги і гуманітарна допомога, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

«Друзі! Сьогодні наші латвійські партнери, делегація мерії міста Риги передали Києву в якості допомоги 11 сучасних пасажирських автобусів. А також — гуманітарну допомогу», — написав мер Києва в телеграм-каналі в суботу.

Кличко подякував віце-меру Риги Едвардсу Смілтенсу за його візит, щоб особисто передати цю допомогу. «Це для нас свідчення солідарності Латвії з Україною, її столицею, з українським народом у нашій боротьбі за свою незалежність і свободу», — зазначив він.

На кожному автобусі є принт із символічного муралу з обіймами, створеного в Ризі латвійським художником.

Міська влада Риги розглядає можливість передачі Києву ще більше 30 автобусів.

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