Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року — Finance.ua
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Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року

Вчора 12:45Особисті фінанси
3125
Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 рокуRyanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року
Про відновлення польотів над Україною повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Забронювати квитки зараз можна на 30-31 жовтня 2022 року на такі напрямки (вартість в один кінець):
  • Відень — за 29 євро;
  • Мілан — 33 євро;
  • Рим — 29 євро;
  • Барселона — 48 євро.
Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року
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Польоти Ryanair будуть здійснюватися з київського аеропорту «Бориспіль». Рейси авіакомпанії заплановані до кінця 2022 року. На сьогодні також є можливість забронювати рейси й на 2023 рік — на січень, лютий та березень.

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За матеріалами: ТСН
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