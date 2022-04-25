Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року — Finance.ua

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Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року
Вчора 12:45 —
Особисті фінанси
3125
Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року
Про відновлення польотів над Україною повідомляє
пресслужба
авіакомпанії.
Забронювати квитки зараз можна на 30-31 жовтня 2022 року на такі напрямки (вартість в один кінець):
Відень — за 29 євро;
Мілан — 33 євро;
Рим — 29 євро;
Барселона — 48 євро.
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Польоти Ryanair будуть здійснюватися з київського аеропорту «Бориспіль». Рейси авіакомпанії заплановані до кінця 2022 року. На сьогодні також є можливість забронювати рейси й на 2023 рік — на січень, лютий та березень.
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За матеріалами:
ТСН
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Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року
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