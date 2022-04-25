Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року — Finance.ua

Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року

Вчора 12:45 — Особисті фінанси

Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року

Про відновлення польотів над Україною повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Забронювати квитки зараз можна на 30-31 жовтня 2022 року на такі напрямки (вартість в один кінець):

Відень — за 29 євро;

Мілан — 33 євро;

Рим — 29 євро;

Барселона — 48 євро.

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Польоти Ryanair будуть здійснюватися з київського аеропорту «Бориспіль». Рейси авіакомпанії заплановані до кінця 2022 року. На сьогодні також є можливість забронювати рейси й на 2023 рік — на січень, лютий та березень.

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