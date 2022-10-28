Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти — Finance.ua

Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти
Не всі знають, але, щоб відхопити дешевий квиток, не варто чекати Чорну п’ятницю та інші сезонні розпродажі. Придбати вигідну пропозицію можна у будь-який час, варто лише стежити за знижками у відомих лоукостерів.
Так, лоукост-авіакомпанії Ryanair та Wizz Air обслуговують усі дешеві рейси. На їхніх сайтах постійно з’являються бюджетні варіанти перельотів у різні міста Європи. Пропонуємо до прикладу варіанти рейсів із 5 міст Польщі.
Полетіти можна з Варшави, Кракова, Катовіце, Вроцлава та Гданська до міст Європи: Рига, Ейндховен, Болонья, Мілан, Стокгольм, Відень, Будапешт, Турин, Барі, Кельн, Осло, Венеція, Форлі, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм та Копенгаген. Вартість авіаквитків вказана у два кінці.
Варшава
- Відень від 17 євро;
- Рига від 18 євро;
- Болонья від 22 євро;
- Мілан від 22 євро;
- Будапешт від 22 євро;
- Ейндховен від 25 євро;
- Стокгольм від 26 євро.
Краків
- Відень від 17 євро;
- Турин від 25 євро;
- Мілан від 26 євро;
- Барі від 28 євро.
Катовіце
- Форлі від 13 євро;
- Осло від 13 євро;
- Дортмунд від 15 євро;
- Кельн від 16 євро;
- Венеція від 19 євро;
- Мілан від 21 євро.
Гданськ
- Осло від 16 євро;
- Гамбург від 16 євро;
- Стокгольм від 17 євро;
- Копенгаген від 17 євро;
- Венеція від 22 євро;
- Мілан від 24 євро;
- Відень від 24 євро.
Вроцлав
- Турин від 13 євро;
- Венеція від 24 євро;
- Мілан від 26 євро;
- Дортмунд від 26 євро;
- Болонья від 28 євро.
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