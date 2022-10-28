Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти

Особисті фінанси
5894
Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти
Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти
Не всі знають, але, щоб відхопити дешевий квиток, не варто чекати Чорну п’ятницю та інші сезонні розпродажі. Придбати вигідну пропозицію можна у будь-який час, варто лише стежити за знижками у відомих лоукостерів.
Так, лоукост-авіакомпанії Ryanair та Wizz Air обслуговують усі дешеві рейси. На їхніх сайтах постійно з’являються бюджетні варіанти перельотів у різні міста Європи. Пропонуємо до прикладу варіанти рейсів із 5 міст Польщі.
Полетіти можна з Варшави, Кракова, Катовіце, Вроцлава та Гданська до міст Європи: Рига, Ейндховен, Болонья, Мілан, Стокгольм, Відень, Будапешт, Турин, Барі, Кельн, Осло, Венеція, Форлі, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм та Копенгаген. Вартість авіаквитків вказана у два кінці.

Варшава

  • Відень від 17 євро;
  • Рига від 18 євро;
  • Болонья від 22 євро;
  • Мілан від 22 євро;
  • Будапешт від 22 євро;
  • Ейндховен від 25 євро;
  • Стокгольм від 26 євро.

Краків

  • Відень від 17 євро;
  • Турин від 25 євро;
  • Мілан від 26 євро;
  • Барі від 28 євро.

Катовіце

  • Форлі від 13 євро;
  • Осло від 13 євро;
  • Дортмунд від 15 євро;
  • Кельн від 16 євро;
  • Венеція від 19 євро;
  • Мілан від 21 євро.

Гданськ

  • Осло від 16 євро;
  • Гамбург від 16 євро;
  • Стокгольм від 17 євро;
  • Копенгаген від 17 євро;
  • Венеція від 22 євро;
  • Мілан від 24 євро;
  • Відень від 24 євро.

Вроцлав

  • Турин від 13 євро;
  • Венеція від 24 євро;
  • Мілан від 26 євро;
  • Дортмунд від 26 євро;
  • Болонья від 28 євро.
Легко вивчати англійську можна з Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

Хочу вивчати англійську

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.