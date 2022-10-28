Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти — Finance.ua

Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти Вчора 17:12 — Особисті фінанси

Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти

Не всі знають, але, щоб відхопити дешевий квиток, не варто чекати Чорну п’ятницю та інші сезонні розпродажі. Придбати вигідну пропозицію можна у будь-який час, варто лише стежити за знижками у відомих лоукостерів.

Так, лоукост-авіакомпанії Ryanair та Wizz Air обслуговують усі дешеві рейси. На їхніх сайтах постійно з’являються бюджетні варіанти перельотів у різні міста Європи. Пропонуємо до прикладу варіанти рейсів із 5 міст Польщі.

Полетіти можна з Варшави, Кракова, Катовіце, Вроцлава та Гданська до міст Європи: Рига, Ейндховен, Болонья, Мілан, Стокгольм, Відень, Будапешт, Турин, Барі, Кельн, Осло, Венеція, Форлі, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм та Копенгаген. Вартість авіаквитків вказана у два кінці.

Варшава

Відень від 17 євро;

Рига від 18 євро;

Болонья від 22 євро;

Мілан від 22 євро;

Будапешт від 22 євро;

Ейндховен від 25 євро;

Стокгольм від 26 євро.

Краків

Відень від 17 євро;

Турин від 25 євро;

Мілан від 26 євро;

Барі від 28 євро.

Катовіце

Форлі від 13 євро;

Осло від 13 євро;

Дортмунд від 15 євро;

Кельн від 16 євро;

Венеція від 19 євро;

Мілан від 21 євро.

Гданськ

Осло від 16 євро;

Гамбург від 16 євро;

Стокгольм від 17 євро;

Копенгаген від 17 євро;

Венеція від 22 євро;

Мілан від 24 євро;

Відень від 24 євро.

Вроцлав

Турин від 13 євро;

Венеція від 24 євро;

Мілан від 26 євро;

Дортмунд від 26 євро;

Болонья від 28 євро.

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