РВС Банк виставив на продаж через OpenMarket 9 земельних ділянок у Київській області — Finance.ua

РВС Банк виставив на продаж через OpenMarket 9 земельних ділянок у Київській області
РВС Банк виставив через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції) дев’ять земельних ділянок у Київській області.
Про це йдеться у повідомленні OpenMarket, передають Українські Новини.
Цільове призначення земельних ділянок: для ведення особистого селянського господарства.
Найдорожча земельна ділянка має площу 7,4328 га.
Стартова ціна за неї складає 2 530 511 грн.
Ділянки знаходяться на території Баришівського району (Бзівська селищна рада), який в годині їзди від Києва.
Аукціони стартують 20 грудня 2023 року.
Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет.
Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року, а загальна сума продажу з початку роботи становить 21,2 млрд грн.
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