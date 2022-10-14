Руйнування 30% української енергоінфраструктури: Данілов розкрив деталі — Finance.ua
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Руйнування 30% української енергоінфраструктури: Данілов розкрив деталі

Енергетика
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Секретар РНБО Олексій Данілов спростував заяву глави Міненерго Германа Галущенка про те, що російські ракетні удари 10 жовтня пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України.
Про це йшлося у його інтерв’ю Радіо НВ.
Данілов наголосив, що така оцінка не відповідає дійсності і є некоректною.
«Я хотів би зауважити, що розрахунки, які давав міністр Герман Галущенко про 30%, є абсолютно некоректними. Це не відповідає дійсності», — сказав секретар РНБО.
За його словами, все, що можна було впорядкувати, вже виправили.
«І не потрібно лякати населення, що у нас 30% енергетичної потужності відсутня. Це не відповідає дійсності. Потрібно дуже коректно все це відслідковувати», — пояснив Данілов.
Водночас він додав, що росія дійсно намагалась знищити 30% енергетичної інфраструктури України.
«Сьогодні відновили майже скрізь, на всіх територіях відновлено енергопостачання. Ми наперед готувалися до всіх цих процесів. Розуміємо, що відбувається у цій галузі, не треба лякати людей», — наголосив секретар РНБО.
Данілов заявив, що росія планує продовжити знищення критичної інфраструктури України, в тому числі — газопроводів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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