Руйнування 30% української енергоінфраструктури: Данілов розкрив деталі — Finance.ua

Руйнування 30% української енергоінфраструктури: Данілов розкрив деталі Вчора 10:04 — Енергетика

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував заяву глави Міненерго Германа Галущенка про те, що російські ракетні удари 10 жовтня пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Про це йшлося у його інтерв’ю Радіо НВ

Данілов наголосив, що така оцінка не відповідає дійсності і є некоректною.

«Я хотів би зауважити, що розрахунки, які давав міністр Герман Галущенко про 30%, є абсолютно некоректними. Це не відповідає дійсності», — сказав секретар РНБО.

За його словами, все, що можна було впорядкувати, вже виправили.

«І не потрібно лякати населення, що у нас 30% енергетичної потужності відсутня. Це не відповідає дійсності. Потрібно дуже коректно все це відслідковувати», — пояснив Данілов.

Водночас він додав, що росія дійсно намагалась знищити 30% енергетичної інфраструктури України.

«Сьогодні відновили майже скрізь, на всіх територіях відновлено енергопостачання. Ми наперед готувалися до всіх цих процесів. Розуміємо, що відбувається у цій галузі, не треба лякати людей», — наголосив секретар РНБО.

Данілов заявив, що росія планує продовжити знищення критичної інфраструктури України, в тому числі — газопроводів.

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УНІАН За матеріалами:

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