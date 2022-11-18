Руйнація енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки – Єврокомісія — Finance.ua
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Руйнація енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки – Єврокомісія

Енергетика
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Руйнація енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки – Єврокомісія
Руйнація енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки – Єврокомісія
Напередодні зими в Україні люди залишаються без опалення та світла, бо руйнування енергетичної інфраструктури досягають критичної точки.
Про це сказано у заяві на офіційному сайті Єврокомісії.
Єврокомісія координує нову доставку понад 1800 тонн екстреної допомоги Україні поточного місяця, яка включає енергопостачання, предмети для укриття, захисний одяг, протипожежне обладнання, вантажівки та автобуси. Загальний обсяг матеріальної допомоги становить 74 тис. тонн на суму понад 450 млн євро після вторгнення росії.
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Остання підтримка надійшла з Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу та Швеції.
«Руйнація енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Напередодні зими людям відключають світло та опалення. Ключовим пріоритетом нашої гуманітарної діяльності сьогодні є збільшення масштабів допомоги з підготовки до зими. ЄС цілодобово працює, щоб допомогти зберегти електроенергію в Україні. Через Механізм цивільного захисту ЄС ми постачаємо в Україну генератори та життєво важливе енергетичне обладнання», — сказано в заяві.
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Комісар з кризового менеджменту Янез Ленарчіч наголосив що така допомога Україні є найкращою демонстрацією солідарності ЄС у дії.

Чи можливо залишити без світла Україну 💡

За матеріалами:
Українські Новини
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