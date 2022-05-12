"RuTube, певно, зник назавжди": хакери Anonymous кажуть, що це вони зламали російський відеосервіс — Finance.ua

"RuTube, певно, зник назавжди": хакери Anonymous кажуть, що це вони зламали російський відеосервіс

Хакери з об’єднання Anonymous заявили, що це вони зламали російський відеосервіс RuTube, і додали, що він, ймовірно, більше не відновиться.

Про це група хакерів написала в Twitter.

«Anonymous зламав російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз сильно постраждали. Це означає, що RuTube, певно, зник назавжди», — йдеться у заяві.

Довідка Finance.ua:

вранці 9 травня у телепрограмах російських супутникових телеканалів з’явилися антивоєнні висловлювання, також про кібератаку заявив російський відеохостинг RuTube;

російський відеохостинг RuTube, який через хакерську атаку 9 травня не працює, звернувся до глави Мінцифри України Федорова українською та пообіцяв новину про відновлення RuTube «передати на ексклюзивних правах»;



за словами джерела The Village Russia, близького до команди RuTube, атака почалася близько п’ятої ранку — в результаті дій хакерів був «повністю видалений код сайту», і тепер відеосервіс «не підлягає відновленню»;



при цьому в RuTube заперечують втрату коду сайту після атаки хакерів. Але визнали, що відновлення роботи вимагатиме більше часу, ніж передбачалося



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