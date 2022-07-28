Russia Theft Watch підрахувало, скільки росія вкрала в України зерна і сталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Russia Theft Watch підрахувало, скільки росія вкрала в України зерна і сталі

Аграрний ринок
169
З початку війни росія вкрала в України понад півмільйона тонн пшениці, кукурудзи та ячменю, а також понад 11 000 тонн сталевої продукції на загальну суму понад $166 млн. Про це йдеться у звіті Russia Theft Watch, на який посилається The Insider.
Загалом у звіті зафіксовано близько 50 випадків крадіжки зерна. Також розслідувачі виявили 28 000 тонн сталевої продукції, завантаженої на кораблі, та майже 200 000 тонн металу в порту, який росія може вкрасти у будь-який момент.
Зазначається, що сталь в основному була вкрадена з металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.
«Крадіжка української сталі дасть росії кошти для утримання своїх військ, зброї та припасів та продовження війни або безпосередньо, або через продаж разом із вкраденим зерном іншим державам чи приватним особам», — йдеться у звіті.
Читайте також
Автори дослідження нагадують, що хоча мародерство порушує міжнародне право, а військові статути рф забороняють незаконну конфіскацію майна, ця діяльність продовжується, і світ платить за це високу ціну.
Євросоюз уже попередив, що росія наражає світ на ризик голоду, а зростання цін на сталь посилило світову інфляцію, і це також вплине на всі країни світу.

Що відбувається з українською металургією

«Крадіжка та знищення сотень тисяч тонн зерна та іншої сільгосппродукції лише збільшать втрати через цю війну та перекинуться на багато країн, які залежать від українського зерна», — пишуть автори дослідження.
Якщо світова спільнота не намагатиметься протистояти незаконним діям росії вже зараз, наслідки будуть ще більш серйозними та довгостроковими, що посилить проблеми відновлення світової економіки після COVID-19, йдеться у звіті.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.