Russia Theft Watch підрахувало, скільки росія вкрала в України зерна і сталі — Finance.ua

Russia Theft Watch підрахувало, скільки росія вкрала в України зерна і сталі Вчора 19:12 — Аграрний ринок

З початку війни росія вкрала в України понад півмільйона тонн пшениці, кукурудзи та ячменю, а також понад 11 000 тонн сталевої продукції на загальну суму понад $166 млн. Про це йдеться у звіті Russia Theft Watch, на який посилається The Insider

Загалом у звіті зафіксовано близько 50 випадків крадіжки зерна. Також розслідувачі виявили 28 000 тонн сталевої продукції, завантаженої на кораблі, та майже 200 000 тонн металу в порту, який росія може вкрасти у будь-який момент.

Зазначається, що сталь в основному була вкрадена з металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.

«Крадіжка української сталі дасть росії кошти для утримання своїх військ, зброї та припасів та продовження війни або безпосередньо, або через продаж разом із вкраденим зерном іншим державам чи приватним особам», — йдеться у звіті.

Автори дослідження нагадують, що хоча мародерство порушує міжнародне право, а військові статути рф забороняють незаконну конфіскацію майна, ця діяльність продовжується, і світ платить за це високу ціну.

Євросоюз уже попередив, що росія наражає світ на ризик голоду, а зростання цін на сталь посилило світову інфляцію, і це також вплине на всі країни світу.

«Крадіжка та знищення сотень тисяч тонн зерна та іншої сільгосппродукції лише збільшать втрати через цю війну та перекинуться на багато країн, які залежать від українського зерна», — пишуть автори дослідження.

Якщо світова спільнота не намагатиметься протистояти незаконним діям росії вже зараз, наслідки будуть ще більш серйозними та довгостроковими, що посилить проблеми відновлення світової економіки після COVID-19, йдеться у звіті.

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