Russia Theft Watch підрахувало, скільки росія вкрала в України зерна і сталі — Finance.ua

Russia Theft Watch підрахувало, скільки росія вкрала в України зерна і сталі
З початку війни росія вкрала в України понад півмільйона тонн пшениці, кукурудзи та ячменю, а також понад 11 000 тонн сталевої продукції на загальну суму понад $166 млн. Про це йдеться у звіті Russia Theft Watch, на який посилається The Insider.
Загалом у звіті зафіксовано близько 50 випадків крадіжки зерна. Також розслідувачі виявили 28 000 тонн сталевої продукції, завантаженої на кораблі, та майже 200 000 тонн металу в порту, який росія може вкрасти у будь-який момент.
Зазначається, що сталь в основному була вкрадена з металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.
«Крадіжка української сталі дасть росії кошти для утримання своїх військ, зброї та припасів та продовження війни або безпосередньо, або через продаж разом із вкраденим зерном іншим державам чи приватним особам», — йдеться у звіті.
Автори дослідження нагадують, що хоча мародерство порушує міжнародне право, а військові статути рф забороняють незаконну конфіскацію майна, ця діяльність продовжується, і світ платить за це високу ціну.
Євросоюз уже попередив, що росія наражає світ на ризик голоду, а зростання цін на сталь посилило світову інфляцію, і це також вплине на всі країни світу.
Що відбувається з українською металургією
«Крадіжка та знищення сотень тисяч тонн зерна та іншої сільгосппродукції лише збільшать втрати через цю війну та перекинуться на багато країн, які залежать від українського зерна», — пишуть автори дослідження.
Якщо світова спільнота не намагатиметься протистояти незаконним діям росії вже зараз, наслідки будуть ще більш серйозними та довгостроковими, що посилить проблеми відновлення світової економіки після COVID-19, йдеться у звіті.
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