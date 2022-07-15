Румунія збудує новий міст на кордоні з Україною (фото) — Finance.ua

Румунія збудує новий міст на кордоні з Україною (фото) Вчора 15:45 — Казна та Політика

Румунія вирішила збудувати новий міст в Україну через річку Тису, повідомляє The Mayor. Йдеться про місто між селом Біла Церква (Закарпатська область) та Румунським містом — Сігета-Мармація.

За тиждень повномасштабного російського вторгнення близько 42 тисяч людей перейшли кордон Румунії у сусідньому повіті Сучава. За поточними оцінками ООН, загалом близько 790 тисяч людей перетнули українсько-румунський кордон. 20,4 тисячі українців отримали тимчасовий захист у Румунії.

Проте ситуація виявила проблему — прикордонна інфраструктура між двома країнами в деяких місцях недостатньо розвинена. Однією з причин є те, що Румунія та Україна не є великими торговими партнерами.

Раніше рух між двома країнами здійснювався дерев’яним мостом у прикордонному місті Сігета-Мармація, побудованому у 2000 році. Новий міст складатиметься з двох паралельних 260-метрових споруд, з двома смугами руху у кожному напрямку. Вартість проєкту становитиме близько 30 млн євро. Міст планують збудувати за два роки.

2020 року Україна та Румунія домовилися відкрити прикордонний пункт пропуску Біла Церква — Сігета-Мармація. Затверджена угода передбачає, що кожна сторона зі свого боку збудує власну дорожньо-транспортну інфраструктуру, а міст через Тису будуватиме Румунія. У Солотвинській селищній раді уточнили, що мостовий перехід через Тису будуватимуть за кошти ЄС та Румунії.

Новий прикордонний перехід має розвантажити наявні на Закарпатті КПП «Дьяково-Халмеу» та «Солотвино» — «Сігета-Мармація» та спростити перетин кордону в обох напрямках.

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