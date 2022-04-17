Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити у свої порти — Finance.ua

Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити у свої порти

Вчора 09:46

З неділі, 17 квітня, військово-морська адміністрація Румунії забороняє заходити у свої порти кораблям під російським прапором. Про це повідомляє Ziua de Constanta.

Так, повідомляється, що під забороною буде захід «будь-яких суден, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі суден, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року».

Однак тим російським суднам, які потребують допомоги або шукають місця для притулку, Румунія дозволить заходити у свої порти.

Також виняток поширюється на кораблі, яким потрібна аварійна зупинка.

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