Румунія вперше очолила рейтинг імпортерів українського збіжжя — Finance.ua

Румунія вперше очолила рейтинг імпортерів українського збіжжя Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

За підсумками 2022 року Румунія піднялася на перший щабель у рейтингу топ-10 імпортерів української агропродукції. Про це повідомили у парламентському Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

З 2020 року лідерство у десятці найбільших імпортерів українського збіжжя впевнено утримував Китай. Однак у 2022 році на пік рейтингу вирвалася Румунія, яка у 2021-му не входила навіть до топ-20 основних споживачів зернових.

Якщо у 2021 році Румунія імпортувала українського зерна на 1,8 млн доларів, то у 2022-му вартість поставок зросла до 1,243 млрд доларів. При цьому частка країни у вітчизняному експорті зернових минулоріч сягнула 13,6% вартості експорту цієї товарної групи. Тоді як частка Китаю становила 12,1%.

Туреччина, яка у 2021 році посіла третє місце у списку імпортерів українського збіжжя, у 2022 році опустилася на 4 рядок із часткою у 9,6%. Її місце зайняла Іспанія, частка якої становила 10,8%.

Крім того, за підсумками 2022 року з десятки найбільших покупців зерна в Україні зникли Індонезія, Іран, Пакистан, Лівія і Туніс. Їх витіснили Румунія, Польща, Італія, Угорщина та Південна Корея.

Нагадаємо, попри війну, Україна у 2022 році зберегла своє місце у п’ятірці найбільших світових експортерів аграрної продукції та експортувала понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення харчуванням сотень мільйон людей по всьому світу. Виручка від експорту цього зерна становила 9,1 млрд доларів.

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