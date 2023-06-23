Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України — Finance.ua
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Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України

Енергетика
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Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України — зустріч міністрів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко в межах Конференції з відновлення України у Лондоні провів зустріч з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску.
Сторони обговорили заходи з посилення енергетичної безпеки в регіоні, а також допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об'єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак.
Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв’язаної росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак — незаплановані доходи їхніх гравців.
У відповідь на це звернення міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску проінформував українську сторону про готовність румунських колег розглянути цю ініціативу.
Під час зустрічі в Лондоні Герман Галущенко та Лумініца Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних намірів. Нагадаємо, першою рішення про спрямування 10%, або EUR12 млн, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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