Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України — Finance.ua

Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України Сьогодні 14:34 — Енергетика

Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України — зустріч міністрів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в межах Конференції з відновлення України у Лондоні провів зустріч з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску.

Сторони обговорили заходи з посилення енергетичної безпеки в регіоні, а також допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об'єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак.

Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв’язаної росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак — незаплановані доходи їхніх гравців.

У відповідь на це звернення міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску проінформував українську сторону про готовність румунських колег розглянути цю ініціативу.

Під час зустрічі в Лондоні Герман Галущенко та Лумініца Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних намірів. Нагадаємо, першою рішення про спрямування 10%, або EUR12 млн, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.