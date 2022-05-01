Румунія поремонтує залізничну колію, яка дозволить везти вантажі в Україну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Румунія поремонтує залізничну колію, яка дозволить везти вантажі в Україну

Вчора 20:34Світ
2512
Румунія поремонтує залізничну колію, яка дозволить везти вантажі в УкраїнуРумунія поремонтує залізничну колію, яка дозволить везти вантажі в Україну
Міністерство транспорту Румунії оголосило тендер на ремонт на території країни залізничної лінії між селом Джурджулешти, що в Молдові, та портом Галац — для перевезення вантажів до та з України.
Про це повідомляє digi24.ro з посиланням на міністра транспорту Румунії Соріна Гріндяну.
«Ми оперативно запустимо залізничні колії в порту Галац. 19 травня 2022 року закінчується термін проведення тендеру на ремонт ширококолійної залізничної лінії між Джурджулешти та портом Галац», — сказав він.
За словами міністра, ця залізнична лінія дозволить перевозити товари в Україну та з України через Молдову. Таким чином, цей дунайський порт стане, поряд із портом Констанци, одним із ключових пунктів у регіоні для перевезення товарів та сировини.
Ремонт цієї залізничної лінії з розширеною колією (3,583 км) та залізничної лінії з нормальною колією (1,167 км) від порту Галац займе 60 днів із дати підписання контракту. Вартість робіт — 1,289 млн леїв (2 млн грн).
Раніше повідомлялося, що Румунія направить ЗСУ України партію зброї із резервів Міноборони.
«З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу», — повідомили представники Міноборони країни.
За матеріалами: Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.