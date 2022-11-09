Румунія накопичила рекордні 3 млрд газу в своїх газосховищах — Finance.ua
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Румунія накопичила рекордні 3 млрд газу в своїх газосховищах

Енергетика
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Напередодні зими Румунії вдалося накопичити у своїх газосховищах рекордний об’єм газу 3 млрд куб. м.
Про це на Facebook повідомив заступник міністра енергетики Вірджіл Попеску.
«Ми перевищили 3 мільярди кубометрів природного газу у сховищах! Абсолютний рекорд!» — написав Попеску.
За його словами, взимку у країни не буде проблем з газом. Населення та економіка не постраждають.
Нагадаємо, енергетична криза в Європі почалася за рік до російського вторгнення в Україну. кремль, доля котрого на ринку газу у 2021 році складала 40%, обмежував поставки газу через українську газотранспортну систему, а також через газопровід «Ямал-Європа» намагаючись таким чином пришвидшити запуск газопроводу «Північний потік-2». Запуск цього газопроводу міг би суттєво посилити позиції кремля на енергетичному ринку ЄС.
Після російського вторгнення в Україну росіяни продовжували тиск на європейський енергетичний ринок, обмежуючи поставки газу газопроводом «Північний потік-1». Однак лідери країн ЄС та Єврокомісія почали диверсифікувати поставки газу. Через це доля росіян на європейському газовому ринку скоротилася з 40% до 9%. Країни ЄС продовжують працювати над заміщенням російського газу. Головними джерелами поставок наразі є США, Катар, та країни Північної Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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