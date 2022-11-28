Румунія готова постачати електроенергію в Молдову, але є нюанси - Reuters — Finance.ua

Румунія готова постачати електроенергію в Молдову, але є нюанси - Reuters
Румунія продовжуватиме постачати електроенергію в Молдову, але мереж між країнами недостатньо.
Як повідомляє Reuters, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна готова продовжувати постачати в сусідню Молдову електроенергію, оскільки російські обстріли в Україні завдають шкоди її енергопостачанню.
Втім, наявних комунікацій між країнами недостатньо. «Досі ми доставили все, про що нас просили, але збої відбуваються, адже румунсько-молдовських мереж абсолютно недостатньо. Більшість електроенергії, яку передає Румунія, все одно проходить через Україну», — наголосив президент Румунії.
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