Румунія готова постачати електроенергію в Молдову, але є нюанси - Reuters — Finance.ua

Румунія готова постачати електроенергію в Молдову, але є нюанси - Reuters Сьогодні 14:34 — Енергетика

Румунія продовжуватиме постачати електроенергію в Молдову, але мереж між країнами недостатньо.

Як повідомляє Reuters , президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна готова продовжувати постачати в сусідню Молдову електроенергію, оскільки російські обстріли в Україні завдають шкоди її енергопостачанню.

Втім, наявних комунікацій між країнами недостатньо. «Досі ми доставили все, про що нас просили, але збої відбуваються, адже румунсько-молдовських мереж абсолютно недостатньо. Більшість електроенергії, яку передає Румунія, все одно проходить через Україну», — наголосив президент Румунії.

УНІАН За матеріалами:

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