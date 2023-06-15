Румунія хоче продовжити обмеження на імпорт українського зерна – ЗМІ — Finance.ua
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Румунія хоче продовжити обмеження на імпорт українського зерна – ЗМІ

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Міністр з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Румунії Флорін Барбу проситиме Єврокомісію продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця року. Як повідомляє Euractiv, про це він сказав під час слухань у парламенті.
«Заборона діє до 15 вересня. Я проведу дискусію зі своїми колегами з інших країн, і ми проситимемо продовження до 31 грудня. Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, я намагатимусь додати до 10 продуктів», — заявив міністр.
Зазначається, що до цього списку можуть бути включені мед і м’ясо, щоб румунські фермери могли продавати місцеві продукти.
Як повідомляв УНІАН, у ряді країн місцеві фермери проводили масові акції протесту через імпорт до них дешевої української агропродукції, внаслідок чого вони не могли реалізувати власну сільгосппродукцію.
Як результат, Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія обмежили імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.
У ЄС спочатку засудили ці рішення, однак згодом Єврокомісія досягла з ними угоди.
На початку червня стало відомо, що Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України до 15 вересня 2023 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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