Румунія допоможе Україні збільшити експорт зерна через Чорне море — Finance.ua

Румунія допоможе Україні збільшити експорт зерна через Чорне море Вчора 20:43 — Казна та Політика

Румунія допоможе Україні експортувати зерно через створення якірної стоянки в порту Констанца, будівництво якого планують завершити у березні 2024 року.

Про це повідомив гендиректор державної судноплавної компанії «Українське Дунайське пароплавство» Дмитро Москаленко.

«В березні наступного року в Констанці планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції. Домовленість про це досягнута в Румунії на зустрічі щодо нарощення експортної спроможності українських портів Дунаю», — зазначив Москаленко.

За його словами, обговорення створення якірних стоянок з румунськими колегами розпочали ще у вересні. Наразі завдяки відкриттю портів Одеси потік агропродукції через Придунав’я зменшився. Однак питання «резервного» напрямку експорту агропродукції не втратило актуальності, а Дунай може знову перетворитись на основний.

Москаленко наголошує, що за січень та лютий румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні ввести стоянку в експлуатацію.

Крім того, було домовлено з Румунією про онлайн-чергу на обробку барж у Констанці, що дозволить зробити роботу більш прогнозованою.

«Простої барж у Констанці - це додаткові витрати для власників вантажу і катастрофічна втрата ефективності використання флоту», — пояснив Москаленко.

Економічна Правда За матеріалами:

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