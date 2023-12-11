Румунія допоможе Україні збільшити експорт зерна через Чорне море — Finance.ua
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Румунія допоможе Україні збільшити експорт зерна через Чорне море

Казна та Політика
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Румунія допоможе Україні експортувати зерно через створення якірної стоянки в порту Констанца, будівництво якого планують завершити у березні 2024 року.
Про це повідомив гендиректор державної судноплавної компанії «Українське Дунайське пароплавство» Дмитро Москаленко.
«В березні наступного року в Констанці планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції. Домовленість про це досягнута в Румунії на зустрічі щодо нарощення експортної спроможності українських портів Дунаю», — зазначив Москаленко.
За його словами, обговорення створення якірних стоянок з румунськими колегами розпочали ще у вересні. Наразі завдяки відкриттю портів Одеси потік агропродукції через Придунав’я зменшився. Однак питання «резервного» напрямку експорту агропродукції не втратило актуальності, а Дунай може знову перетворитись на основний.
Москаленко наголошує, що за січень та лютий румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні ввести стоянку в експлуатацію.
Крім того, було домовлено з Румунією про онлайн-чергу на обробку барж у Констанці, що дозволить зробити роботу більш прогнозованою.
«Простої барж у Констанці - це додаткові витрати для власників вантажу і катастрофічна втрата ефективності використання флоту», — пояснив Москаленко.
За матеріалами:
Економічна Правда
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