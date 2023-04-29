Румунія дедалі більше заманює українських мігрантів на заробітки — Finance.ua

Румунія дедалі більше заманює українських мігрантів на заробітки Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Румунія дедалі більше заманює українських мігрантів на заробітки

Українські біженці та економічні мігранти все частіше обирають роботу в Румунії. Починаючи з зими громадяни України стали більше цікавитися вакансіями у Румунії, хоча зарплати в країні нижчі за заробітки в інших країнах Європи.

Про таку тенденцію повідомляють у Міграційній платформі EWL.

На думку її експертів, Румунія може стати новим привабливим напрямком трудової міграції для громадян України завдяки умовам працевлаштування та розвитку місцевої економіки.

Для громадян України у Румунії пропонують найчастіше просту фізичну роботу. Це переважно вакансії, які не вимагають досвіду та знання румунської мови. Найчастіше українці працевлаштовуються на автоконцерни, які продукують комплектуючі для європейських автогігантів, а також підприємства харчової промисловості. У середньому можна заробити 600 −670 євро нетто на місяць (24,4-27,2 тис.грн.).

Натомість є вакансії, які потребують певних професійних навичок — працівниця швейного виробництва, кондитер чи помічник кухаря. На роботу на швейне виробництво беруть жінок і старшого віку — 50-55 років і навіть більше. Зарплата складає 800-900 євро на місяць (32,5-36,5 тис. грн).

«На вакансії розглядають і жінок, які мали досвід шиття на дому», — переконує директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Зарплати

Механіки, електрики, зварювальники у Румунії можуть заробити до 1000 євро (40,6 тис.грн). Для підтвердження кваліфікації достатньо українських документів.

За словами Марціна Колодзейчика, Румунія має значні кадрові потреби, тому використовує шанс заповнити дефіцит працівників.

«Румунія має потужний потенціал розвитку, її економіка подібна до польської. Нині усе більше підприємств переносять своє виробництво до Румунії, в першу чергу — це автоконцерни. Тому найближчим часом румунські підприємства потребуватимуть усе більше працівників, а роботодавці зацікавлені і охоче беруть на роботу громадян України, для яких процедура працевлаштування у країні проста», - говорить Колодзейчик.

Прогнози

За середніми прогнозами (з низки джерел, включаючи Світовий банк і приватні інвестиційні компанії) річний темп зростання Румунії на наступні п’ять років становитиме від 2,5 до 4,5 відсотка. Міжнародний валютний фонд очікує, що румунська економіка цього року зросте на 3,1% за рахунок фінансування Європейського Союзу, стабільності валюти та іноземних інвестицій, що дозволить їй випередити сусідів, таких як Польща та Угорщина. Опитування Ernst&Young у 2022 році показало, що більше половини зі 101 іноземної компанії планували заснувати або розширити діяльність у Румунії, насамперед у логістиці, що поставило її на четверте місце в Європі за наміром інвестувати.

Ще рік тому після повномасштабного вторгнення ця країна була транзитною для громадян України. Дослідження Міграційної платформи EWL «Біженці з України в Польщі, Чехії та Румунії», проведеного у травні 2022 року, показало, що відміну від Польщі та Чехії, біженці з України обирали Румунію передусім через членство цієї країни в НАТО (64%). А працевлаштуванням були зацікавлені — 27% (вищий цей показник у Польщі (63%) і Чехії (52%).

Натомість, румунські роботодавці змогли зацікавити біженців з України роботою завдяки зміні підходів до працевлаштування. Взимку деякі місцеві підприємства брали на роботу жінок з України, забезпечуючи безкоштовним помешканням їх, а також їхніх дітей. Таким чином вони змогли заповнити вакансії і одночасно дати біженцям роботу у складний час із відключенням світла і масовими ракетними ударами в Україні.

«Поки жінки працювали, дітьми займалися опікуни. Крім того, їм видавали купони на безкоштовне харчування, включно і для дітей. Відповідно, навіть маючи зарплату 450-550 євро, у жінок була можливість заробити і економити на базових витратах. В інших країнах Європи їм би довелося орендувати житло для себе і дітей власним коштом і купувати продукти, а це додаткові витрати», — пояснює Марцін Колодзейчик.

Нині деякі румунські роботодавці продовжують видавати карти на продукти, якими біженці можуть розрахуватися за у магазинах, або забезпечують безкоштовним харчуванням.

За даними міністра праці Румунії Маріуса Будая, з-понад 3,5 млн громадян України, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року, тимчасово оселилися менше 100 тис. осіб. На початок квітня роботу у Румунії знайшли 6 тисяч українців.

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