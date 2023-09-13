Румунія будує бетонні укриття біля кордону з Україною — Finance.ua
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Румунія будує бетонні укриття біля кордону з Україною

Світ
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Після того, як на території Румунії були виявлені уламки російського безпілотника, влада країни почала будувати два бетонні бомбосховища, якими зможуть скористатися жителі прикордонних румунських районів.
Про це пише агентство AFP.
Міністерство оборони Румунії повідомило, що у вівторок будівництво укриттів розпочали близько 50 румунських військовослужбовців.
Вони призначені для захисту жителів регіону Плауру, де були виявлені, ймовірно, уламки російського дрону. Цей район межує з українським містом Ізмаїл на Одещині.
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Минулого тижня румунська влада виявила нові фрагменти російського безпілотника, який розбився на території Румунії.
Безпілотник був запущений під час атак росії на річкові порти України, він вибухнув лише за сотні метрів від румунського кордону.
Бухарест також посилив контроль за безпекою свого повітряного простору.

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