Рух легковиків через "Краківець" на кордоні з Польщею поновили — Finance.ua

Рух легковиків через "Краківець" на кордоні з Польщею поновили Вчора 11:12 — Казна та Політика

Рух легкових автомобілів через пункт «Краківець» на кордоні між Україною та Польщею відновлено.

Для перетину кордону легковими авто тут встановлено шість павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштовано накриття для комфортного перетину кордону громадянами.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби (ДПСУ).

«Облаштування термінала для пропуску пасажирських автобусів ще триває», — йдеться в повідомленні.

Пункт пропуску «Краковець-Корчова» після модернізації відкрили 20 червня. Тут збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Також на пункті пропуску збільшили кількість прикордонників та митників. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.

У липні пункт пропуску «Корчова-Краковець» на кордоні України та Польщі тимчасово закрили для легкового транспорту у зв’язку зі спорудженням захисного павільйону.

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