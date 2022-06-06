Розумний годинник Samsung замінить термометр — Finance.ua

Розумний годинник Samsung замінить термометр

Вчора 05:02 — Фондовий ринок

Схоже, ранні чутки все ж таки були правдиві, і розумний годинник Samsung Galaxy Watch 5 отримає датчик температури.

Вказівка на це виявилася в програмі Samsung Health у бета-версії оболонки One UI 4.5 для розумного годинника поточного покоління. У лінійки Watch 4 немає жодних датчиків температури, тому оновлення явно стосується майбутнього покоління.

Як можна бачити, тут є налаштування відстеження температури під час сну, і це вже говорить про те, що годинник зможе визначати температуру тіла.

Щоправда, можливо, це зможе робити лише старша модель Watch 5 Pro, але це поки що припущення. На ринку вже є годинник з таким датчиком, але поки що це велика рідкість. До того ж нерідко виміри дуже неточні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.