Розумний годинник Samsung замінить термометр — Finance.ua
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Розумний годинник Samsung замінить термометр

Вчора 05:02Фондовий ринок
962
Схоже, ранні чутки все ж таки були правдиві, і розумний годинник Samsung Galaxy Watch 5 отримає датчик температури.
Вказівка на це виявилася в програмі Samsung Health у бета-версії оболонки One UI 4.5 для розумного годинника поточного покоління. У лінійки Watch 4 немає жодних датчиків температури, тому оновлення явно стосується майбутнього покоління.
Як можна бачити, тут є налаштування відстеження температури під час сну, і це вже говорить про те, що годинник зможе визначати температуру тіла.
Щоправда, можливо, це зможе робити лише старша модель Watch 5 Pro, але це поки що припущення. На ринку вже є годинник з таким датчиком, але поки що це велика рідкість. До того ж нерідко виміри дуже неточні.
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За матеріалами: internetua.com
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