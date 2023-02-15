Розтрата понад 200 мільйонів в "Укргазбанку": НАБУ оголосило ще 10 підозр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розтрата понад 200 мільйонів в "Укргазбанку": НАБУ оголосило ще 10 підозр

Кримінал
118
Детективи НАБУ за процесіального керівництва САП повідомили про підозру «ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ „Укргазбанк“, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн».
Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.
«За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку «винагороди».
Крім того з’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність", — йдеться у повідомленні.
Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
САП уточнює, що п’ятеро з цих осіб перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.
«На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління «Укргазбанку».
Як вже повідомлялось, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів.
Слідством встановлено, що впродовж 2014 — 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень", — додали в САП.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.