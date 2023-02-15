Розтрата понад 200 мільйонів в "Укргазбанку": НАБУ оголосило ще 10 підозр — Finance.ua

Розтрата понад 200 мільйонів в "Укргазбанку": НАБУ оголосило ще 10 підозр Сьогодні 14:30 — Кримінал

Детективи НАБУ за процесіального керівництва САП повідомили про підозру «ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ „Укргазбанк“, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн».

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

«За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку «винагороди».

Крім того з’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність", — йдеться у повідомленні.

Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

САП уточнює, що п’ятеро з цих осіб перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

«На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління «Укргазбанку».

Як вже повідомлялось, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 — 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень", — додали в САП.

Досудове розслідування триває.

УНІАН За матеріалами:

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