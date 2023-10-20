Розтрата 10,3 млн грн: ВАКС призначив посадовиці «Вінницяоблводоканалу» заставу у двісті тисяч гривень — Finance.ua

Розтрата 10,3 млн грн: ВАКС призначив посадовиці «Вінницяоблводоканалу» заставу у двісті тисяч гривень Сьогодні 15:35 — Фондовий ринок

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальниці відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» Людмилі Григорук у вигляді застави у розмірі 214 720 грн. Також вона має носити електронний браслет.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

«Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 214 720 грн», — йдеться в повідомленні.

Слідчий суддя ВАКС, за участі прокурора САП, обрав запобіжний захід начальниці відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», яка спільно з колишнім керівником підприємства підозрюється у розтрат бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об'єктів механічного очищення очисних споруд каналізації Вінниці.

На Людмилу Григорук судом також покладені такі процесуальні обов’язки:

· прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

· не виїжджати з Вінниці без дозволу детектива, прокурора або суду;

· повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

· утриматись від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

· здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

· носити електронний браслет.

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