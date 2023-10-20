Розтрата 10,3 млн грн: ВАКС призначив посадовиці «Вінницяоблводоканалу» заставу у двісті тисяч гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розтрата 10,3 млн грн: ВАКС призначив посадовиці «Вінницяоблводоканалу» заставу у двісті тисяч гривень

Фондовий ринок
28
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальниці відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» Людмилі Григорук у вигляді застави у розмірі 214 720 грн. Також вона має носити електронний браслет.
Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
«Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 214 720 грн», — йдеться в повідомленні.
Слідчий суддя ВАКС, за участі прокурора САП, обрав запобіжний захід начальниці відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», яка спільно з колишнім керівником підприємства підозрюється у розтрат бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об'єктів механічного очищення очисних споруд каналізації Вінниці.
На Людмилу Григорук судом також покладені такі процесуальні обов’язки:
· прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
· не виїжджати з Вінниці без дозволу детектива, прокурора або суду;
· повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
· утриматись від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
· здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
· носити електронний браслет.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.