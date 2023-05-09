Розширте горизонти свого блогу — станьте учасником премії Fin Blogger Award 2023 та отримайте $5 тис. на просування — Finance.ua

Розширте горизонти свого блогу — станьте учасником премії Fin Blogger Award 2023 та отримайте $5 тис. на просування Сьогодні 14:20 — Особисті фінанси

Розширте горизонти свого блогу — станьте учасником премії Fin Blogger Award 2023 та отримайте $5 тис. на просування

Fin Blogger Award — премія, що визначить найкращі фінансові блоги України. Конкурс проводять вперше в цьому році. «Біржовий університет» та «Мінфін» запрошують всіх зацікавлених блогерів із ніші фінансів взяти участь у конкурсі та стати учасником премії. Заявки приймаються до 14 травня.

Мета Fin Blogger Award — заохотити й підтримати експертів, які створюють контент, спрямований на розвиток фінансової грамотності українців та суспільства загалом. Участь у премії — це можливість для кожного:

ще гучніше заявити про себе, як про експерта в галузі фінансів;

надихнутися на створення нового, цікавого та інформативного контенту;

познайомитися зі спеціалістами відомих фінансових компаній, інвестиційних фондів, банків.

Взяти участь у конкурсі можна за такими номінаціями:

Найкращий YouTube-канал

Найкращий експертний інстаблог

Найкращий Telegram-канал про інвестиції

Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер

Розвиток фінансової грамотності дітей

Майбутній лідер фінансового блогінгу (грант $5 тис. на розвиток та просування сторінки)

Основні вимоги для участі у конкурсі:

блог на фінансову тематику з аудиторією понад 2000 підписників;

інноваційність та креативність популяризації фінансової грамотності.

Один експерт/блогер може брати участь у конкурсі за кількома номінаціями.

Учасників номінацій обирає команда кваліфікованого журі. Переможцем у кожній номінації стане той учасник, який отримає найбільшу кількість балів, що визначається українцями на сторінці конкурсу.

Незалежне журі проведе оцінку кандидатів за такими критеріями: якість контенту, кількість та залучення аудиторії, оригінальність та актуальність тем, наявність інфопродукту. Журі виставляє оцінки від 1 до 10 претендентам у кожній категорії.

На сайті конкурсу Fin Blogger Award з 15 по 30 травня проходитиме голосування всіх охочих. Переможця номінації визначать залежно від кількості голосів, які отримав кожен експерт та блогер.

Переможці отримають нагороди та можливість збільшити свою аудиторію у сфері фінансів. Найкращий у номінації «Майбутній лідер фінансового блогінгу» також отримає $5 тис. на розвиток та просування свого фінансового блогу.

2 червня у Києві. Для участі слід заповнити заявку у Google-формі за посиланням . Нагородження переможців відбудетьсяу Києві.

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