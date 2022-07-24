Розсекречено дату презентації нових складаних смартфонів Samsung — Finance.ua

Розсекречено дату презентації нових складаних смартфонів Samsung Вчора 22:43 — Фондовий ринок

У мережу витік слайд із рекламних матеріалів Samsung. Завдяки цьому ми довідалися про дату чергового заходу Galaxy Unpacked. Там мають представити нові смартфони Z Fold 4, Z Flip 4 та інші пристрої.

Інформацію опублікував відомий інсайдер Еван Блас (Evan Blass). Він стверджує, що Samsung проведе Galaxy Unpacked 10 серпня 2022 року. Саме тоді ми напевно побачимо Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, а також годинник Galaxy Watch 5 і Watch 5 Pro.

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На постері ми бачимо розмитий силует смартфона-розкладачки Galaxy Z Flip 4. Виглядає все це, треба визнати, не дуже якісно. Залишається сподіватися, що це не фейк.

itechua За матеріалами:

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