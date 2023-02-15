Розробники створили найменшу VR-гарнітуру у світі — Finance.ua

Розробники створили найменшу VR-гарнітуру у світі Сьогодні 03:40 — Технології&Авто

Розробники створили найменшу VR-гарнітуру у світі

Компанія Bigscreen представила найменшу у світі гарнітуру віртуальної реальності Beyond. Пристрій оснащений двома OLED-дисплеями з роздільною здатністю 5K (5 120×2 560) і частотою 90 Гц. Цікаво, що девайс не автономний і працює тільки у зв’язці з комп’ютером або ноутбуком.

Заради розміру Bigscreen пожертвували не лише автономністю пристрою. Так, замість того, щоб фізично регулювати кнопки та інші елементи управління VR-гарнітури для ідеальної посадки, розробники радять використовувати програму для сканування обличчя. До слова, вона доступна тільки для власників смартфонів на iOS. Навушники для гарнітури доступні лише з додатковим кріпленням «Audio Strap».

На цей час Beyond доступний для попереднього замовлення за $ 999. У США гарнітура надійде у продаж влітку, Канада та Європа отримають свої пристрої восени. А от Австралії, Новій Зеландії та Японії доведеться зачекати до кінця року.

noworries За матеріалами:

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