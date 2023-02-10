Розробники Philips випустили навушники для використання уві сні — Finance.ua

Розробники Philips випустили навушники для використання уві сні Сьогодні 06:49 — Технології&Авто

Розробники Philips випустили навушники для використання уві сні

Компанія TP Vision, яка володіє правами на використання бренду Philips, анонсувала випуск навушників, спеціально розроблених для сну. Модель N7808 виготовлена у колаборації з брендом Kokoon.

При розробці конструкції навушників спеціально враховувалася ймовірність використання девайсу у положенні лежачи — завдяки товщині 6 мм вкладиші майже не виступають з вушних раковин. До слова, товщина вкладишів у класичних навушниках варіюється в межах 20 мм.

Philips N7808 містить сенсори, здатні відстежувати режим сну. Таким чином звук автоматично перестає відтворюватися, щойно користувач засне.

Якщо користувач спить у гучному середовищі, розробники це врахували й створили функцію білого шуму, який частково знизить дратівливі звуки на фоні.

Заряду акумулятора вистачить на 10 годин роботи. Спеціальний мобільний застосунок, розроблений спільно з Kokoon, дасть змогу користувачеві відстежувати тривалість сну, а також його фази — швидку та глибоку. Коштуватиме Philips N7808 від $ 174 — для передзамовлення, у масовий продаж ґаджет надійде за ціною $ 249.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.