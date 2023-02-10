Розробники Philips випустили навушники для використання уві сні — Finance.ua
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Розробники Philips випустили навушники для використання уві сні

Технології&Авто
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Розробники Philips випустили навушники для використання уві сні
Розробники Philips випустили навушники для використання уві сні
Компанія TP Vision, яка володіє правами на використання бренду Philips, анонсувала випуск навушників, спеціально розроблених для сну. Модель N7808 виготовлена у колаборації з брендом Kokoon.
При розробці конструкції навушників спеціально враховувалася ймовірність використання девайсу у положенні лежачи — завдяки товщині 6 мм вкладиші майже не виступають з вушних раковин. До слова, товщина вкладишів у класичних навушниках варіюється в межах 20 мм.
Розробники Philips випустили навушники для використання уві сні
Philips N7808 містить сенсори, здатні відстежувати режим сну. Таким чином звук автоматично перестає відтворюватися, щойно користувач засне.
Якщо користувач спить у гучному середовищі, розробники це врахували й створили функцію білого шуму, який частково знизить дратівливі звуки на фоні.
Заряду акумулятора вистачить на 10 годин роботи. Спеціальний мобільний застосунок, розроблений спільно з Kokoon, дасть змогу користувачеві відстежувати тривалість сну, а також його фази — швидку та глибоку. Коштуватиме Philips N7808 від $ 174 — для передзамовлення, у масовий продаж ґаджет надійде за ціною $ 249.
За матеріалами:
noworries
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