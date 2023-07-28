Розробники Apple створюють новий ігровий пристрій — Finance.ua

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Розробники Apple створюють новий ігровий пристрій

Технології&Авто
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Розробники Apple створюють новий ігровий пристрій
Розробники Apple створюють новий ігровий пристрій
Бюро патентів та товарних знаків США (USPTO) видало Apple патент на пристрій, який може бути використаний для управління в іграх на Apple TV. Про це повідомили спеціалісти Patently Apple.
Патент описує пристрій, який може працювати у двох режимах. Один призначений для керування функціями Apple TV, а другий — для проходження відеоігор. Перемикання між режимами може здійснюватись фізично, шляхом зміни положення деяких деталей пристрою.
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Крім звичних кнопок для керування гучністю, переміщення по меню, підтвердження дії, пульт може отримати стик, аналогічний тому, що використовується в контролерах від ігрових приставок. Залежно від режиму роботи, призначення клавіш може змінюватися.
Конструкція передбачає, що пристрій може складатися навпіл чи навіть розділятися на частини. Інформації про те, коли пристрій може дістатися релізу, немає.
Нагадаємо — минулого тижня Apple запатентувала технологію, яка дозволить згортати смартфон iPhone у трубочку, наче грошову купюру. Судячи з даних у документі, патент було подано Apple ще у листопаді 2022 року, але опубліковано лише 13 липня. На кресленнях показаний електронний дисплей, що згортається.
За матеріалами:
noworries
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