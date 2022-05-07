Розробникам з рф заборонили завантажувати платні додатки в Google Play — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розробникам з рф заборонили завантажувати платні додатки в Google Play

Вчора 03:21Технології&Авто
244
Розробникам з рф заборонили завантажувати платні додатки в Google PlayРозробникам з рф заборонили завантажувати платні додатки в Google Play
Компанія Google заборонила розробникам з росії завантажувати платні додатки в Google Play. При цьому також не можна буде завантажити оновлення платних додатків.
Про це повідомляє прес-служба Google.
Користувачі з росії не можуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів в додатках за допомогою Google Play.
Однак безкоштовні програми залишаться доступними в Play Store.
Водночас компанія рекомендувала розробникам, додатки яких надають «критично необхідні послуги», зробити програми повністю безкоштовними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.