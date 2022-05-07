Розробникам з рф заборонили завантажувати платні додатки в Google Play — Finance.ua

Розробникам з рф заборонили завантажувати платні додатки в Google Play
Розробникам з рф заборонили завантажувати платні додатки в Google Play
Компанія Google заборонила розробникам з росії завантажувати платні додатки в Google Play. При цьому також не можна буде завантажити оновлення платних додатків.
Про це повідомляє прес-служба Google.
Користувачі з росії не можуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів в додатках за допомогою Google Play.
Однак безкоштовні програми залишаться доступними в Play Store.
Водночас компанія рекомендувала розробникам, додатки яких надають «критично необхідні послуги», зробити програми повністю безкоштовними.
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