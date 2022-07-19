«Розрахунковий центр» отримав ліцензію на здійснення валютних операцій — Finance.ua

«Розрахунковий центр» отримав ліцензію на здійснення валютних операцій Вчора 19:14 — Валюта

«Розрахунковий центр» отримав ліцензію на здійснення валютних операцій

Національний банк України видав «Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках» ліцензію на здійснення валютних операцій.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 липня, повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Надання центральному контрагенту права здійснювати на підставі ліцензії валютні операції дасть змогу збільшити обсяг операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті», — пояснили в НБУ.

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На підставі ліцензії на здійснення валютних операцій «Розрахунковий центр» зможе здійснювати такі валютні операції: розрахунки за валютними операціями на умовах «своп»; розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті; інші валютні операції, необхідні для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.

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