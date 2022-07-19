«Розрахунковий центр» отримав ліцензію на здійснення валютних операцій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Розрахунковий центр» отримав ліцензію на здійснення валютних операцій

Валюта
97
«Розрахунковий центр» отримав ліцензію на здійснення валютних операцій
«Розрахунковий центр» отримав ліцензію на здійснення валютних операцій
Національний банк України видав «Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках» ліцензію на здійснення валютних операцій.
Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 липня, повідомляє пресслужба Нацбанку.
«Надання центральному контрагенту права здійснювати на підставі ліцензії валютні операції дасть змогу збільшити обсяг операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті», — пояснили в НБУ.
Читайте також
На підставі ліцензії на здійснення валютних операцій «Розрахунковий центр» зможе здійснювати такі валютні операції: розрахунки за валютними операціями на умовах «своп»; розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті; інші валютні операції, необхідні для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.
Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
Для читачів нашого порталу знижка 15% за промо кодом — FinanceUA
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.