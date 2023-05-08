Розрахований на 50 років експлуатації: представлено найнадійніший електромобіль у світі (фото) — Finance.ua

Розрахований на 50 років експлуатації: представлено найнадійніший електромобіль у світі (фото) 08.05.2023, 00:25 — Технології&Авто

Розрахований на 50 років експлуатації: представлено найнадійніший електромобіль у світі (фото)

Німецький стартап E.volution GmbH презентував свою першу модель Space. Розробники стверджують, що електромобіль витримає 50 років експлуатації. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Новий E.volution Space розроблений професором Рейнланд-Вестфальського технічного університету Ґюнтером Шухом. Раніше він створив дешеві електромобілі Street Scooter та e.Go. Тепер він вирішив створити довговічне авто з надійною конструкцією та можливістю швидкої модернізації на СТО. Його виробництво стартує у 2025 році.

E.volution Space — мінівен підвищеної прохідності з незграбним дизайном. Має короткі звиси кузова, високий капот і вертикальні стійки даху. Також привертають увагу посилені бампери, високий кліренс і позашляхова гума.

Модель запропонують у двох версіях — стандартній п’ятимісної 4092 мм завдовжки і подовженому восьмимісному варіанті 4920 мм завдовжки. Кузовні панелі виконані із пластику, а дах у задній частині можна демонтувати, перетворивши авто на пікап. Вантажопідйомність Evolution Space складає 650 кг, також він може буксирувати 3,5-тонний причіп.

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У салоні на всю ширину передньої панелі встановлений широкий екран. За потреби його можна демонтувати та замінити на більш сучасний екран. В оздобленні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

Новий E.volution Space отримав два двигуни загальною потужністю 380 к. с. та батарею ємністю 40 кВт∙год. Запас ходу складає 150 км. Силова установка легко знімається, і згодом можна буде встановити досконаліші мотори та батарею.

За доплату запропоновані сонячні батареї на дах, а також два типи мотор-генератора, що працюють на зрідженому газі або водні. Запасу палива вистачить, щоб проїхати ще 600 км.

Німецький електромобіль планують не лише продавати, а й здавати у лізинг за спеціальною підпискою за 1000 євро на місяць.

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