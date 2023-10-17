Розпродаж PKP Intercity: польський перевізник пропонує мільйон квитків від 9 злотих — Finance.ua

Розпродаж PKP Intercity: польський перевізник пропонує мільйон квитків від 9 злотих Сьогодні 16:47 — Особисті фінанси

Розпродаж PKP Intercity: польський перевізник пропонує мільйон квитків від 9 злотих

PKP Intercity, польський залізничний перевізник, зробив заяву про продаж 1 мільйона квитків за дуже низькими цінами.

На короткі відстані квитки можна придбати через систему бронювання компанії за 9 злотих. Дешеві квитки доступні на рейси з прикордонних до України міст — Перемишля, Медики, Любліна, Хелму та інших.

Умови розпродажу:

кількість акційних квитків — 1 мільйон;

триватиме до 1 листопада;

поширюється на рейси всередині Польщі.

Варто зауважити, що квитки за акційними цінами доступні на різних етапах продажу — після старту продажу, за кілька днів до подорожі і навіть у день подорожі.

Пропозиція включає подорож першим класом — завдяки цьому подорожі вищого стандарту стали доступнішими.

Акція також поєднується із встановленими законом знижками, тож студенти, пенсіонери та учні подорожують ще дешевше, найнижчі ціни будуть відповідно для окремих груп:

студенти (знижка 51%) — від 9,31 злотих у поїздах категорій TLK та IC. і від 24 злотих у поїздах категорій EIC та EIP;

пенсіонери та студенти (знижка 37%): від майже 12 злотих у поїздах категорій TLK та IC та від 30,87 злотих у категоріях EIC та EIP.

Приклади бронювання дешевих квитків / Скриншот з сайту PKP Intercity​

Телеканал 24 За матеріалами:

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