Розпродаж PKP Intercity: польський перевізник пропонує мільйон квитків від 9 злотих — Finance.ua
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Розпродаж PKP Intercity: польський перевізник пропонує мільйон квитків від 9 злотих

Особисті фінанси
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Розпродаж PKP Intercity: польський перевізник пропонує мільйон квитків від 9 злотих
Розпродаж PKP Intercity: польський перевізник пропонує мільйон квитків від 9 злотих
PKP Intercity, польський залізничний перевізник, зробив заяву про продаж 1 мільйона квитків за дуже низькими цінами.
На короткі відстані квитки можна придбати через систему бронювання компанії за 9 злотих. Дешеві квитки доступні на рейси з прикордонних до України міст — Перемишля, Медики, Любліна, Хелму та інших.

Умови розпродажу:

  • кількість акційних квитків — 1 мільйон;
  • триватиме до 1 листопада;
  • поширюється на рейси всередині Польщі.
Варто зауважити, що квитки за акційними цінами доступні на різних етапах продажу — після старту продажу, за кілька днів до подорожі і навіть у день подорожі.
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Пропозиція включає подорож першим класом — завдяки цьому подорожі вищого стандарту стали доступнішими.
Акція також поєднується із встановленими законом знижками, тож студенти, пенсіонери та учні подорожують ще дешевше, найнижчі ціни будуть відповідно для окремих груп:
  • студенти (знижка 51%) — від 9,31 злотих у поїздах категорій TLK та IC. і від 24 злотих у поїздах категорій EIC та EIP;
  • пенсіонери та студенти (знижка 37%): від майже 12 злотих у поїздах категорій TLK та IC та від 30,87 злотих у категоріях EIC та EIP.
Приклади бронювання дешевих квитків / Скриншот з сайту PKP Intercity​
Приклади бронювання дешевих квитків / Скриншот з сайту PKP Intercity​

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За матеріалами:
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