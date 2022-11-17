Розмір криптовалютних втрат інвесторів досягнув історичного максимуму — Finance.ua

Розмір криптовалютних втрат інвесторів досягнув історичного максимуму Сьогодні 02:24 — Фінтех і Картки

Розмір криптовалютних втрат інвесторів досягнув історичного максимуму

Згідно з даними аналітиків Glassnode, коефіцієнт втраченого прибутку (SOPR) досягнув історичного максимуму останніх двох років. Це спричинено падінням вартості цифрових активів, яке супроводжуються панічними настроями серед учасників криптовалютної спільноти.

Коефіцієнт SOPR, що використовується для аналізу ринкових циклів біткоїна, допомагає виявляти періоди, коли довгострокові інвестори продають BTC собі у збиток або, навпаки, фіксують прибуткові позиції.

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Наразі індикатор SOPR становить 0.9847 — це означає, що інвестори фіксують збитки (якщо індикатор дорівнює 1 — інвестори продають Bitcoin без збитків, якщо більше 1 — з прибутком). Минулий раз індикатор SOPR був на такому ж рівні у березні 2020 року, коли ціна Bitcoin впала до $3782 через COVID-19. Вже у листопаді 2021 року флагманська криптовалюта досягла історичного максимуму в $69 000. Тому, як вважають аналітики, варто очікувати на досягнення нових максимумів вже незабаром.

За словами представників криптоаналітичної фірми TradingShot, якщо BTC збереже свої позиції упродовж наступного тижня, інвесторам варто очікувати на сильне зростання у 2023 році. Як показав фрактальний аналіз TradingShot, рівень підтримки BTC становить $16 628, якщо флагманській криптовалюті вдасться утриматись на цій позначці, можливий ріст до $95 000.

noworries За матеріалами:

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