Розмінування України: США готові виділити $94 мільйони, Канада — $15 мільйонів — Finance.ua

Розмінування України: США готові виділити $94 мільйони, Канада — $15 мільйонів Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

На допомогу в розмінуванні України держави-партнери готові виділити значні суми.

Про це йшлося під час донорської конференції у Швейцарії, яка була організована на базі Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування, розповіла заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

«Питання розмінування України турбує не лише нас, а й багатьох наших партнерів за кордоном, багато хто з них готовий нам допомагати. З метою координації зусиль донорських організацій і урядів країн ми організували донорську конференцію на базі Женевського центру з питань гуманітарного розмінування у Швейцарії, де ми мали нагоду детально поінформувати, що відбувається в Україні, які наші прогнози стосовно розмінування, які виклики і з чим ми стикаємося», — повідомила вона.

У конференції взяли участь близько сорока міжнародних партнерів і представників урядів країн.

«З делегацією США обговорили розбудову навчального центру з розмінування, додаткову фінансову допомогу на обладнання для наших підрозділів. Бюджет затверджений у рамках поки що 94 млн дол на наступний рік. У рамках цього бюджету Національна поліція отримала 2 розмінувальні машини, з січня почнеться імплементація цього бюджету», — сказала Акопян.

«З Канадою ми домовилися про 15 млн дол. на розмінування України. Йдеться про закупівлю спеціалізованого обладнання для ДСНС — це захисні костюми для піротехніків, загальна розбудова спроможностей наших підрозділів у цій сфері, у т. ч. закупівля розмінувальних машин. З Канадою ми також ведемо мову про збільшення бюджету і очікуємо найближчим часом на позитивний результат», — додала заступниця міністра.

Крім того, японський уряд погодив програму, яка передбачає надання впродовж наступного року техніки та обладнання для потреб ДСНС на 15 млн дол, додала Акопян.

«З урядом Японії співпрацюємо через платформу Розвитку ООН. 5 млн дол. через цю платформу буде націлено на закупівлю техніки для розмінування Київської області. Також ми домовилися, що наші підрозділи пройдуть навчання у Камбоджі, де японський уряд вклав величезні гроші у розмінування, у січні наші піротехніки почнуть там навчання», — зазначила заступниця міністра.

Допомогти з розмінуванням території Україні також зголосилися Німеччина, Велика Британія, Хорватія, Швейцарія, Нідерланди і ЄС.

«Кожен з цих партнерів задекларував конкретну суму допомоги на наступний рік», — повідомила Акопян.

Вона висловила сподівання, що наступного року завдяки міжнародній допомозі розмінування проходитиме інтенсивніше.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.