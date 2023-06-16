Розкрито головну особливість цьогорічних iPhone 15 — Finance.ua

Розкрито головну особливість цьогорічних iPhone 15 Сьогодні 05:54 — Фондовий ринок

Розкрито головну особливість цьогорічних iPhone 15

Apple розширить 48-мегапіксельну систему камер на всю лінійку iPhone 15. Про це пишуть китайські ЗМІ, посилаючись на звіт про те, що компанія Sony, у зв’язку з «нестачею виробничих потужностей», звернулася до TSMC за допомогою в розробці модулів камери.

Очікується, що 48-мегапіксельні камери в iPhone 15 і 15 Plus будуть використовувати тришаровий CMOS-датчик, який захоплює більше світла — це позитивно позначиться на якості кінцевих фотографій.

Журналісти пишуть, що в цьому році Apple, можливо, буде складніше зберегти достатній рівень диференціації між звичайними iPhone і Pro. Інтерактивний виріз Dynamic Island і більш просунута система камер були одними з основних переваг iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, які спонукали користувачів перейти на нові айфони. Однак цього року обидві ці «фішки» будуть доступні всім покупцям iPhone 15, а не тільки Pro.

Якщо інформація про впровадження 48-мегапіксельних камер в базові моделі iPhone 15 підтвердиться, то це може означати, що на цей раз Pro-пристрої будуть виділятися насамперед не фото- і відеоможливостями, а, наприклад, наявністю довгоочікуваного USB-C.

У плані дизайну Pro-моделі iPhone 15 отримають більш округлі грані задньої частини, на зразок того, як це зроблено з корпусом нових MacBook Pro. Останній раз округлі боковини використовувалися в моделі iPhone 11. Крім того, iPhone Pro і Pro Max цього року можуть відмовитися від рами з нержавіючої сталі на користь більш міцної титанової.

Apple вперше за шість років підвищить вартість iPhone

Відразу кілька мережевих джерел повідомляють, що Apple має намір підвищити ціни на свої майбутні смартфони. Йдеться про моделі 15-ї серії, анонс яких очікується у вересні.

Очікується, що 15-й «Айфон» буде дорожче свого попередника на $200. Принаймні це стосується преміальних моделей iPhone 15 Pro. Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999.

Нагадаємо, напередодні Apple анонсувала iOS 17, яка вийде у вересні разом з новими Айфонами. Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе тягар бета-тестера.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.