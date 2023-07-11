Розкрито ціну всіх версій флагманських планшетів Samsung Galaxy Tab S9 — Finance.ua

Розкрито ціну всіх версій флагманських планшетів Samsung Galaxy Tab S9 Сьогодні 23:52 — Фондовий ринок

Розкрито ціну всіх версій флагманських планшетів Samsung Galaxy Tab S9

Samsung проведе свій великий захід Unpacked 26 липня. Очікується, що крім смартфонів зі складаними екранами Galaxy Fold 5 і Flip 5 гігант анонсує на ньому новий смарт-годинник, бездротові навушники, а також лінійку флагманських планшетів, до якої увійдуть три моделі: Galaxy Tab S9, Tab S9+ та Tab S9 Ultra.

Задовго до заходу інсайдери опублікували список із європейськими цінами планшетів. Ось який вигляд він має:

Galaxy Tab S9 8/128 ГБ — 929 євро.

Galaxy Tab S9 12/256 ГБ — 1049 євро.

Galaxy Tab S9+ 12/256 ГБ — 1149 євро.

Galaxy Tab S9 Ultra 12/256 ГБ — 1369 євро

Цей список, звичайно, не остаточний, оскільки також повинні вийти LTE версії, які будуть ще дорожчими. Крім того, ціни на ринку ЄС варіюватимуться через різні ставки ПДВ у різних країнах.

Всім планшетам приписують процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 та екрани Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю WQXGA+ та діагоналлю 11, 12.4 та 14.6-дюйма у порядку «старшинства» моделі. Місткість акумулятора повинна становити 8400, 10 090 і 11 200 мАг відповідно. Сама компанія Samsung інформації про характеристики планшетів офіційно ще не публікувала.

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itechua За матеріалами:

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