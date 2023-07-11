Розкрито ціну всіх версій флагманських планшетів Samsung Galaxy Tab S9 — Finance.ua
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Розкрито ціну всіх версій флагманських планшетів Samsung Galaxy Tab S9

Фондовий ринок
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Розкрито ціну всіх версій флагманських планшетів Samsung Galaxy Tab S9
Розкрито ціну всіх версій флагманських планшетів Samsung Galaxy Tab S9
Samsung проведе свій великий захід Unpacked 26 липня. Очікується, що крім смартфонів зі складаними екранами Galaxy Fold 5 і Flip 5 гігант анонсує на ньому новий смарт-годинник, бездротові навушники, а також лінійку флагманських планшетів, до якої увійдуть три моделі: Galaxy Tab S9, Tab S9+ та Tab S9 Ultra.
Задовго до заходу інсайдери опублікували список із європейськими цінами планшетів. Ось який вигляд він має:
  • Galaxy Tab S9 8/128 ГБ — 929 євро.
  • Galaxy Tab S9 12/256 ГБ — 1049 євро.
  • Galaxy Tab S9+ 12/256 ГБ — 1149 євро.
  • Galaxy Tab S9 Ultra 12/256 ГБ — 1369 євро
Цей список, звичайно, не остаточний, оскільки також повинні вийти LTE версії, які будуть ще дорожчими. Крім того, ціни на ринку ЄС варіюватимуться через різні ставки ПДВ у різних країнах.
Всім планшетам приписують процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 та екрани Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю WQXGA+ та діагоналлю 11, 12.4 та 14.6-дюйма у порядку «старшинства» моделі. Місткість акумулятора повинна становити 8400, 10 090 і 11 200 мАг відповідно. Сама компанія Samsung інформації про характеристики планшетів офіційно ще не публікувала.
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За матеріалами:
itechua
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