Розкрито ціну смартфона Xiaomi Poco з процесором Snapdragon 870 — Finance.ua

Розкрито ціну смартфона Xiaomi Poco з процесором Snapdragon 870

Поки Xiaomi продовжує підживлювати інтерес публіки до свого нового смартфона середнього класу Poco F4 5G, інтернет-інсайдери розкрили ключову інформацію про новинку.

Так, вже було відомо, що апарат отримає 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Тоді ж у Мережу втекли відомості про процесор девайса — ним має стати Snapdragon 870.

Нова частина даних від інсайдерів говорить, що версія Poco F4 5G 8/256 ГБ обійдеться всього в 459 доларів. Враховуючи, що телефон зможе похвалитися флагманською системою охолодження Liquidcool 2.0 та акумулятором на 4500 мАч зі швидкою 67-Вт зарядкою, подібна цінова політика Xiaomi дивує і дуже тішить.

Анонс пристрою очікується найближчим часом.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.