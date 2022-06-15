Розкрито ціну смартфона Xiaomi Poco з процесором Snapdragon 870 — Finance.ua
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Розкрито ціну смартфона Xiaomi Poco з процесором Snapdragon 870

15.06.2022, 02:30Технології&Авто
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Поки Xiaomi продовжує підживлювати інтерес публіки до свого нового смартфона середнього класу Poco F4 5G, інтернет-інсайдери розкрили ключову інформацію про новинку.
Так, вже було відомо, що апарат отримає 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Тоді ж у Мережу втекли відомості про процесор девайса — ним має стати Snapdragon 870.
Розкрито ціну смартфона Xiaomi Poco з процесором Snapdragon 870
Нова частина даних від інсайдерів говорить, що версія Poco F4 5G 8/256 ГБ обійдеться всього в 459 доларів. Враховуючи, що телефон зможе похвалитися флагманською системою охолодження Liquidcool 2.0 та акумулятором на 4500 мАч зі швидкою 67-Вт зарядкою, подібна цінова політика Xiaomi дивує і дуже тішить.
Анонс пристрою очікується найближчим часом.
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За матеріалами: Portaltele
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