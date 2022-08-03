Розкрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами – ДПСУ — Finance.ua
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Розкрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами – ДПСУ

Кримінал
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Розкрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами – ДПСУ
Розкрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами – ДПСУ
Оперативники Держприкордонслужби (ДПСУ) з’ясували, як росія організувала вивезення до третіх країн вкраденого в Україні зерна.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«Оперативно-розшуковим відділом Одеського загону Морської охорони було отримано інформацію щодо використання суден „Матрос Кошка“, „Матрос Позинич“ та „Михаил Ненашев“ під прапором рф, а також „Finikia“ під прапором Сирії, для транспортування через закриті порти ТОТ АР Крим викраденого українського збіжжя», — йдеться в повідомленні.
За інформацією, наданою оперативними співробітниками Держприкордонслужби, Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.
Докази злочинної діяльності надалі передали до прокуратури АР Крим та Севастополя. Вивчивши зібрані під час розслідування матеріали, український суд заочно наклав арешт на зазначені судна.
«Тепер притягнення винних до відповідальності — справа часу», — зауважили в ДПСУ.
За матеріалами:
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