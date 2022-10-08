Розірвання трудового договору: що нового — Finance.ua

Розірвання трудового договору: що нового Вчора 17:12 — Особисті фінанси

Законодавець додав декілька нових підстав припинення трудових відносин. За Законом України № 2352-IX, такими підставами є:

смерть роботодавця;

смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;

відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль. У випадку припинення трудових відносин за цією підставою обов’язковою умовою мають бути:— фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці поспіль;

відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. При цьому не має значення, чи є така відсутність поважною, чи ні.

Також наголосимо на декількох аспектах щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Зокрема, законодавство урегульовує ситуацію, за якої роботодавець не може забезпечити працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку зі знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.

Важливою умовою розірвання трудового договору за цією підставою є обґрунтоване доведення роботодавцем неможливості подальшої співпраці із працівником внаслідок саме знищення засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.

У разі звільнення працівника за цією підставою роботодавець наділяється правом на поворотне прийняття такого працівника, якщо робота підприємства відновиться. Роботодавець зобов’язаний повідомити працівника про вивільнення не менш ніж за 10 календарних днів (Закон України № 2352-IX).

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