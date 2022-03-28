Rozetka змінила умови для своїх клієнтів — Finance.ua

Через неспроможність виконати оплачені користувачами наперед послуги, найбільший торговий онлайн-майданчик України Rozetka не обслуговуватиме підписки Premium, передплачені своїми постійними клієнтами.
Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.
«Шановні власники Premium, у зв’язку з обставинами, ми вимушені тимчасово зупинити дію підписки Premium. Безкоштовна доставка поки не буде доступна. Після нормалізації ситуації дія вашої підписки буде поновлена та подовжена на стільки днів, скільки вона була неактивна», — зазначили в компанії.
Зазначимо, фактично доставка в рамках Premium-підписки не працювала з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Зараз компанія лише офіційно повідомила про це своїх клієнтів і дала роз’яснення з цього приводу.
До війни вартість сервісу Rozetka Premium становила 149 грн на три місяці або 399 грн на 12 місяців і передбачала безкоштовну доставку товарів протягом зазначеного терміну.