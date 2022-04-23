Rozetka відновила роботу майже 50% відділень — Finance.ua

Rozetka відновила роботу майже 50% відділень

Вчора 09:15 — Фондовий ринок

Rozetka відновила роботу майже 50% відділень

Станом на 20 квітня 2022 року Rozetka відновила роботу 118 з 270 точок видачі товарів.

Про це AIN.UA повідомили представники компанії.

Зокрема, мова про 48 міст України. До списку увійшли також Харків, Чернігів, Суми. Як зазначають в компанії, планується відкриття точок видачі в найбільш постраждалих від бойових дій регіонах Київщини.

Доставка замовлень на точки видачі, як і раніше, — безоплатна.

Пункти працюють за графіком: 10:00–18:00 (залежно від зони воєнних дій).

В Rozetka уточнюють, що до війни в Україні було 270 точок видачі. Таким чином, компанія відновила роботу майже половини з них.

Ритейлер також повернув власну доставку в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі. Замовлення доставляються у всі активні відділення «Нової пошти» та «Укрпошти».

«Насамперед точки видачі зосереджені на замовленнях, зроблених через сайт та товарах першої необхідності, побутовій хімії, товарах гігієни, зоотоварах, дитячому харчуванні тощо. З 12 квітня знову відкрився флагман бренду — найбільший магазин на проспекті Степана Бандери в Києві», — коментують представники Rozetka.

Владислав Чечоткін зазначає, що найбільше щастя для компанії у важкі часи — можливість знову повертати людей до роботи. Згідно з його словами, за черговий тиждень квітня «ще 400 фахівців знову вийшли на свої робочі місця, а Rozetka продовжує зростати».

Нагадаємо, через повномасштабну війну розпочату рф, компанія Rozetka переживає непрості часи. Як раніше вже розповідав її засновник, компанія практично зупинила свою діяльність: заблоковані склади, знищені магазини, доставка, що не працює. Оборот впав з 4 млрд грн до 23 млн.

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