Rozetka відновила роботу майже 50% відділень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Rozetka відновила роботу майже 50% відділень

Вчора 09:15Фондовий ринок
3848
Rozetka відновила роботу майже 50% відділеньRozetka відновила роботу майже 50% відділень
Станом на 20 квітня 2022 року Rozetka відновила роботу 118 з 270 точок видачі товарів.
Про це AIN.UA повідомили представники компанії.
Зокрема, мова про 48 міст України. До списку увійшли також Харків, Чернігів, Суми. Як зазначають в компанії, планується відкриття точок видачі в найбільш постраждалих від бойових дій регіонах Київщини.
Доставка замовлень на точки видачі, як і раніше, — безоплатна.
Пункти працюють за графіком: 10:00–18:00 (залежно від зони воєнних дій).
В Rozetka уточнюють, що до війни в Україні було 270 точок видачі. Таким чином, компанія відновила роботу майже половини з них.
Ритейлер також повернув власну доставку в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі. Замовлення доставляються у всі активні відділення «Нової пошти» та «Укрпошти».
«Насамперед точки видачі зосереджені на замовленнях, зроблених через сайт та товарах першої необхідності, побутовій хімії, товарах гігієни, зоотоварах, дитячому харчуванні тощо. З 12 квітня знову відкрився флагман бренду — найбільший магазин на проспекті Степана Бандери в Києві», — коментують представники Rozetka.
Владислав Чечоткін зазначає, що найбільше щастя для компанії у важкі часи — можливість знову повертати людей до роботи. Згідно з його словами, за черговий тиждень квітня «ще 400 фахівців знову вийшли на свої робочі місця, а Rozetka продовжує зростати».
Нагадаємо, через повномасштабну війну розпочату рф, компанія Rozetka переживає непрості часи. Як раніше вже розповідав її засновник, компанія практично зупинила свою діяльність: заблоковані склади, знищені магазини, доставка, що не працює. Оборот впав з 4 млрд грн до 23 млн.
За матеріалами: ain.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.