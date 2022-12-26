Розблокування портів збільшить обсяги валютних надходжень та податків до бюджету, - Риженков — Finance.ua

Розблокування портів збільшить обсяги валютних надходжень та податків до бюджету, - Риженков Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Розблокування роботи чорноморських портів та відновлення логістики стане головним оптимістичним чинником для економіки України у 2023 році, адже стане поштовхом до її активного розвитку. Тому на користь України — відновити роботу портів ще до закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи «Метінвест» Юрія Риженкова в інтерв’ю НВ

«Відновлення роботи чорноморських портів ще до перемоги у війні дозволить усьому українському бізнесу збільшувати потужності виробництва, нарощувати обсяги експорту сировини та металопродукції. Це призведе до значного зростання українського експорту, валютних надходжень до країни та податків до бюджету», — пояснив Риженков.

Він також нагадав, що до війни саме гірничо-металургійний комплекс забезпечував надходження валюти в країну, завдяки чому курс гривні зберігав стабільність.

«Основу сильної національної валюти та позитивного торговельного балансу країни формував саме ГМК. Тому вирішення питання експорту для галузі — вкрай важливе для країни», — резюмував Риженков.

Нагадаємо, раніше керівники трьох морських портів — «Південний», «ТІС-Вугілля» та «ТІС-Руда» — попросили президента поширити розблокувати морські порти і розширити дію «зернового коридору» на металопродукцію.

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