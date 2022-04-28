Росію чекає "дуже складна ситуація" найближчі роки – голова Рахункової палати рф — Finance.ua

Росію чекає "дуже складна ситуація" найближчі роки – голова Рахункової палати рф

Вчора 09:49

Очільник Рахункової палати рф Алєксєй Кудрін передбачає «дуже складну ситуацію» для росії у найближчі 2 роки, лише за базовим сценарієм росіяни очікують цьогоріч падіння ВВП у 8,8%.

Про це повідомляє російське ЗМІ РБК з посиланням на його слова на засіданні Ради законодавців.

Консервативні прогнози росіян оцінюють падіння ВВП у 12,4% цьогоріч. Додаткові витрати на підтримку економіки перевищать 53 млрд доларів (4 трлн руб).

«Майже півтора-два роки ми житимемо в дуже складній ситуації», — сказав голова російської РП. Поточна криза буде більшою, ніж криза 2009 року або пандемічна криза, додав він.

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