Російський завод Mercedes-Benz можуть купити китайці — Finance.ua

Російський завод Mercedes-Benz можуть купити китайці Вчора 03:02 — Фондовий ринок

Завод компанії Mercedes-Benz у підмосковному Єсипові може дістатися якійсь китайській компанії, яка виробляє автомобілі. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на губернатора Московської області Андрія Воробйова. Яка саме фірма має намір придбати підмосковний майданчик, поки що не повідомляється.

При цьому раніше йшлося про те, що покупцем підприємства, що зупинилося, може стати великий російський автодилер.Андрій Воробйов зазначив, що «дуже сподівається» на повернення Mercedes-Benz до росії.

Однак і без німецького концерну підприємство під Москвою простоювати не буде: зараз триває робота з підбору надійної китайської компанії, яка має стабільні показники продажу.

За словами Воробйова, ситуація із заводом має вирішитись до кінця нинішнього року.

Незважаючи на невизначеність, пов’язану з його подальшою долею, губернатор розраховує, що «Mercedes запрацює в тому чи іншому вигляді».

Про те, що Mercedes-Benz має намір позбутися російського заводу, повідомили інсайдери наприкінці серпня. Однак тоді зазначалося, що новим господарем може стати дилерська компанія «Автодім», і угоду майже завершено.

Крім виробничого майданчика, німці також збираються продати офісні будинки у Вішках. Нагадаємо, що будівництво заводу, що належить «Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус», розпочалось у 2017 році, а конвеєр запустили навесні 2019-го. Обсяг вкладень у нього становив близько 250 мільйонів доларів.

Autoconsulting За матеріалами:

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