Російський виробник мотоциклів "Урал" переїжджає до Казахстану — Finance.ua

Компанія Ural Motorcycles, що займається випуском важких мотоциклів з люлькою, переносить виробництво з Росії до Казахстану.
Про це розповів її генеральний директор Ілля Хаїт.
Переїзд пов’язаний із нестачею низки комплектуючих, які підпадають під санкції, а також із забороною на імпорт техніки з Росії.
Новий збірний майданчик Ural Motorcycles організований у казахстанському Петропавловську, який розташований за 600 км від Ірбіта (Свердловська область), де раніше випускали техніку.
Компанія буде змушена найняти нових співробітників у Петропавловську. При цьому основний керуючий склад переїде з Росії до Казахстану.
Ural Motorcycles є єдиною у світі компанією, що займається серійним випуском важких позашляхових мотоциклів із люлькою. Основним ринком збуту Ural Motorcycles є США — компанія має кілька дилерів практично в кожному штаті.