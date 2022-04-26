Російський виробник мотоциклів "Урал" переїжджає до Казахстану — Finance.ua

Російський виробник мотоциклів "Урал" переїжджає до Казахстану

Вчора 19:33 — Фондовий ринок

Компанія Ural Motorcycles, що займається випуском важких мотоциклів з люлькою, переносить виробництво з Росії до Казахстану.

Про це розповів її генеральний директор Ілля Хаїт.

Переїзд пов’язаний із нестачею низки комплектуючих, які підпадають під санкції, а також із забороною на імпорт техніки з Росії.

Новий збірний майданчик Ural Motorcycles організований у казахстанському Петропавловську, який розташований за 600 км від Ірбіта (Свердловська область), де раніше випускали техніку.

Компанія буде змушена найняти нових співробітників у Петропавловську. При цьому основний керуючий склад переїде з Росії до Казахстану.

Ural Motorcycles є єдиною у світі компанією, що займається серійним випуском важких позашляхових мотоциклів із люлькою. Основним ринком збуту Ural Motorcycles є США — компанія має кілька дилерів практично в кожному штаті.

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